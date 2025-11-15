A vueltas con las campanas en Soraluze: varios vecinos piden silenciarlas por la noche

Suenan las campanas de la Iglesia de Santa María la Real, en Soraluce. Un sonido que evoca al mundo rural pero que, sobre todo de noche, no gusta a todos. Aitziber nos comenta que ella vive muy cerca del campanario y no puede abrir las ventanas porque se despierta. No entiende por qué tienen que estar sonando de madrugada.

María Eugenia es una profesora jubilada de la localidad guipuzcoana. Nos asegura que mucha gente que tiene que trabajar no duerme bien. No pueden descansar en condiciones, recalca. Se pregunta cuál es la razón para que necesiten estar oyendo cada quince minutos qué hora es. Muy cerca, nos encontramos con otra vecina que entiende que haya gente a la que le lleguen a molestar.

Por eso han solicitado al Ayuntamiento que dejen de sonar por las noches. Algo que, sin embargo, no gusta a muchos vecinos. Una mujer nos apunta que las campanas están para “cantar”, para que toquen. Otros nos aseguran que no les molestan y que son algo natural. Hay vecinos a los que les encantan y destacan que les han gustado siempre. “De toda la vida han estado las campanas...”, apunta un último vecino al que consultamos.

Un informe del Ayuntamiento concluye que su sonido supera lo permitido. Pero el párroco, remitiéndose a una consulta realizada a los feligreses, se niega a quitarlas para desesperación de los perjudicados. María Eugenia nos aclara que ella quiere las campanas de día. “De día”, nos subraya vehemente. “De noche, ya lo siento, pero me perjudican a la salud”, explica.

Hay quien propone alguna alternativa. Una vecina sugiere que bajen un poco su volumen. Otro comenta que deberían sonar en el margen de decibelios permitidos. Así se acabaría el problema, subraya. Udane, una vecina que vive también muy cerca de las campanas y a quien no le molestan, reconoce que si están causando un perjuicio a alguien habría que replantearse el tema.

Pero la solución no llega. Muchos piensan que hay que acudir a otro sonido, el del martillo del juez.

