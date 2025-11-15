Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un incendio en un desguace de motos provoca una columna de humo en Alboraya, Valencia

Un incendio en un desguace de motos ha provocado una intensa columna de humo en Alboraya, Valencia. Los bomberos están trabajando en la zona para su extinción, aunque no reviste gravedad.

Imagen de archivo de un coche de bomberos

Imagen de archivo de un coche de bomberosCONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Esta mañana, alrededor de las 09:45 horas, se ha originado un incendio en una nave destinada al desguace de motocicletas de Alboraya, Valencia. Esto ha provocado una intensa humareda en las inmediaciones de la instalación, pero no ha provocado ningún herido, según informa el alcalde, Miguel Chavarría a EFE.

Hasta la zona se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de Paterna, Moncada, Burjassot y Torrent, además de un oficial, un sargento y medios de los bomberos municipales de la ciudad de València. El alcalde ha señalado que, a pesar de que se trate de un incendio aparatoso, no supone mayor gravedad.

Un hombre, intoxicado tras un incendio en su apartamento

Otro incendio originado en la tercera planta de un edificio en Arrecife, Lanzarote, ha provocado una intoxicación de carácter grave a un hombre de 44 años. El fuego se produjo durante la tarde noche de este viernes, y según informa el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias a EFE, el afectado fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El edificio, que se encuentra en la cale Pedro Barba de Arrecife, fue evacuado y ventilado, después de que los Bomberos del Consorcio de Lanzarote lograran extinguir las llamas.

