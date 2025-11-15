Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un muerto y cuatro heridos tras un choque entre dos coches en Alcúdia, Mallorca

El accidente se ha producido durante la madrugada de este sábado, y pese a los esfuerzos de los equipos sanitarios, no han podido salvar la vida de la persona fallecida. Los otros cuatro heridos han sido derivados a diferentes hospitales en función de su gravedad.

Una unidad SAMU y una SVB

Una unidad SAMU y una SVBEuropa Press

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Un choque frontal entre dos vehículos este sábado ha dejado un muerto y cuatro heridos, tres leves y uno en estado grave. El accidente se ha producido en el kilómetro 1 de la carretera MA-3460, en el término municipal de Alcúdia, al norte de la isla de Mallorca. Según ha informado el SAMU 061 a EFE, el aviso se ha producido a las 01:49 horas, y los servicios de emergencia han enviado dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, otras dos de Soporte Vital Básico y un Vehículo de Intervención Rápida hasta el lugar.

A pesar de los esfuerzos de los sanitario por reanimar a una de las personas implicadas en el accidente, ha acabado falleciendo. El herido grave ha sido trasladado al centro sanitario de Son Espases con un politraumatismo severo, y los otros tres afectados más leves, han sido derivados a los hospitales de Inca y Manacor.

Accidente de moto en Tenerife

Paralelamente, otro suceso trágico ha ocurrido en las Islas Canarias. Dos personas han resultado heridas este viernes, una de ellas de carácter grave, tras una caída en moto en la TF-21, en el punto kilométrico 77, en el municipio de Vilaflor, Tenerife. Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 a Europa Press, el accidente se produjo sobre las 13:50 horas de este viernes, cuando al recibir la alerta activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez llegaron al lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, de 25 y 28 años, que sufrían heridas de diversa consideración. Uno de ellos, una mujer, presentaba heridas de carácter grave, por lo que fue trasladada en helicóptero al Hospital Ntra. Sra. de Candelaria, mientras el otro afectado, un varón, fue derivado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

