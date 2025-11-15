Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Abandona a su pareja en un descampado de Almería tras dejarle inconsciente de una patada en el abdomen

La víctima sufrió una perforación traumática en el intestino delgado.

Imagen de la Audiencia Provincial de Almer&iacute;a

Imagen de la Audiencia Provincial de Almería Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Audiencia de Almería ha condenado a tres años y medio de prisión a un hombre que dejó abandonada a su pareja en un descampado tras propinarle una fuerte patada en el abdomen por la que quedó inconsciente y, más tarde, precisó una operación de urgencia debido a una perforación del intestino.

La sentencia, dictada en firme ante la conformidad de las partes, condena al acusado por un delito de lesiones con la atenuante de reparación de daño, dado que antes de la vista oral, en la que reconoció los hechos, ingresó la indemnización a favor de la perjudicada.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 30 de julio del pasado año cuando el acusado mantuvo una discusión con la víctima en el domicilio familiar antes de salir en un coche hacia un descampadopróximo a un polígono industrial, donde el acusado detuvo el vehículo y obligó a su pareja sentimental a salir del mismo.

En este sentido, se inició un forcejeo entre ambos por el que la mujer cayó al suelo mientras que el acusado se disponía a abandonar el lugar. Fue en ese momento cuando la víctima lanzó un puñado de tierra al acusado, lo que provocó que este regresase y le propinase "una fuerte patada en el abdomen".

Más de 24 años de relación

La mujer, con la que llevaba 24 años de relación, se quedó inconsciente a consecuencia del golpe, pese a lo cual, el acusado abandonó el lugar de los hechos. No fue hasta tiempo después cuando regresó para recogerla y llevarla al domicilio familiar.

A consecuencia de dicha patada, el acusado provocó una perforación traumática en el intestino delgado en la víctima, quien necesitó una intervención quirúrgica de urgencia. La víctima tardó más de dos meses en recuperarse y le quedaron varias cicatrices en el abdomen.

A raíz de los hechos, un juez de Huércal-Overa acordó el ingreso en prisión provisional del procesado y la prohibición de aproximarse a la mujer, con la que tenía tres hijos, a una distancia inferior a 250 metros. Antes del juicio, el hombre abonó a la perjudicada la cantidad de 21.970 euros en concepto de indemnización.

Por el momento, la sentencia ha ampliado esa orden de alejamiento a una distancia de 500 metros durante cinco años, tiempo en el que además también tiene prohibido comunicarse con la mujer.

El 016, disponible las 24 horas y todos los días de la semana

En agosto, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 33 en 2025 y a 1.328 desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar datos.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web, funcionan las 24 horas y todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 horas a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

