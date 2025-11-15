Efemérides de hoy 15 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de noviembre?

El 15 de noviembre de 2018, la poetisa uruguaya Ida Vitale es galardonada con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, el máximo reconocimiento de las letras hispánicas. Con 95 años, Vitale se convierte en la quinta mujer en recibir este prestigioso galardón, que el jurado le concedió por "su lenguaje, uno de los más destacados y reconocidos de la poesía hodierna en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda". Su obra, marcada por la precisión, la ironía y una profunda reflexión sobre el lenguaje, la ha situado como una figura esencial del movimiento de la Generación del 45 en Uruguay.

La entrega oficial del premio tuvo lugar el 23 de abril de 2019 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en una ceremonia presidida por los reyes de España. En su discurso, Vitale combinó humor, erudición y emoción, evocando sus raíces italianas, su educación sentimental y su vínculo con Cervantes y el Quijote. Su presencia fue celebrada como un símbolo de la vigencia de la poesía y del papel de la mujer en la literatura hispánica, consolidando su legado como una de las voces más lúcidas y perdurables del panorama literario contemporáneo.

Un 15 de noviembre, pero de 1908, tras años de denuncias internacionales por las atrocidades cometidas en el Estado Libre del Congo, el rey Leopoldo II de Bélgica se ve obligado a ceder su control personal sobre el territorio, que pasa oficialmente a convertirse en una colonia del Estado belga bajo el nombre de Congo Belga. Esta transición marcó el fin de una de las etapas más brutales del colonialismo europeo, durante la cual se estima que murieron entre 10 y 15 millones de congoleños debido a la explotación sistemática del caucho y otras riquezas naturales. Aunque el dominio pasó del monarca al Gobierno belga, las condiciones de vida para la población local apenas mejoraron, perpetuándose un régimen colonial profundamente desigual y violento.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de noviembre?

1533.- El imperio inca de Perú cae en manos de Francisco Pizarro, gobernador nombrado por el rey de España Carlos I, que ocupa Cuzco y reconoce como soberano inca a Manco Cápac II, hermano de Atahualpa.

1573.- El explorador español Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe, en la actual Argentina.

1884.- Se inaugura en Alemania la Conferencia de Berlín para solucionar los problemas derivados de la expansión colonial en África y resolver su repartición.

1889.- Tras ser derrocado el emperador de Brasil, Pedro II, el Gobierno provisional proclama la República Federal presidencialista.

1920.- La primera asamblea de la Sociedad de Naciones se celebra en Ginebra (Suiza).

1940.- Las autoridades alemanas ordenan cerrar el 'gueto de Varsovia', con unos 350.000 judíos recluidos, el más grande en área y en población.

1974.- El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) de España, en colaboración con la NASA, lanza desde Estados Unidos el primer satélite artificial español 'Intasat'.

1983.- Los turcochipriotas residentes en el norte de Chipre se declaran independientes y se proclama la República Turca de Chipre del Norte.

1986.- Cuba y España acuerdan el pago de indemnizaciones a españoles cuyos bienes fueron expropiados en 1959 tras el triunfo de la revolución cubana.

1988.- El Consejo Nacional Palestino proclama en Argel el establecimiento del Estado de Palestina.

1991.- Una delegación de rebeldes de Afganistán y las autoridades soviéticas acuerdan terminar con trece años de guerra y preparar elecciones democráticas.

¿Quién nació el 15 de noviembre?

1891.- Erwin Rommel, militar alemán.

1942.- Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta de nacionalidad argentina, israelí y española.

1971.- Montserrat Martí Caballé, soprano catalana.

1977.- Sean Murray, actor estadounidense.

1979.- Alberto Carlos Rivera Díaz, Albert Rivera, político español.

1983.- Fernando Verdasco Carmona, tenista español.

1997.- Paula Badosa, tenista española.

¿Quién murió el 15 de noviembre?

1630.- Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán.

1958.- Tyrone Power, actor estadounidense.

1969.- Ignacio Aldecoa, novelista español.

2016.- Sixto Durán, político y expresidente de Ecuador.

2017.- Lil Peep, rapero neoyorquino.

2020.- Ray Clemence, futbolista inglés.

2024.- Princesa Yuriko de Japón, con 101 años la miembro más anciana de la realeza japonesa.

¿Qué se celebra el 15 de noviembre?

Hoy, 15 de noviembre, se celebra el Día Mundial sin Alcohol y el Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical.

Horóscopo del 15 de noviembre

Los nacidos el 15 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre, se celebran los santos Alberto Magno, Eugenio y Leopoldo.