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Hallan muerta a una mujer desaparecida en el mar durante la alerta por lluvias en Sagunto

El cuerpo de la bañista ha sido localizado este domingo por la noche tras un dispositivo de búsqueda en el litoral valenciano. En Barcelona, otra mujer de 35 años ha fallecido tras ser arrastrada por una riera en Cabrera de Mar.

Imagen de un coche de la Guardia Civil

Imagen de un coche de la Guardia Civil Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Una mujer que había desaparecido este domingo por la tarde tras meterse en el mar en Sagunto (Valencia) ha sido hallada muerta, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El dispositivo de rescate se activó pasadas las 20:13 horas, después de recibir el aviso de la desaparición. La mujer se había adentrado en el agua junto a otra persona, en una jornada marcada por las fuertes lluvias y la alerta naranja decretada en gran parte del territorio, incluido el litoral norte de Valencia.

En las labores de búsqueda han participado agentes de la Guardia Civil y efectivos de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, con la dotación y la embarcación del parque de Sagunt, además de un sargento. Finalmente, el cadáver de la bañista ha sido localizado esta noche en la playa.

Hallan en Premià de Mar el cuerpo de una mujer arrastrada por una riera en Barcelona

Este domingo también se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 35 años que desapareció el sábado tras caer a una riera en Cabrera de Mar, en la comarca barcelonesa del Maresme. Las intensas lluvias provocaron una importante crecida del caudal y obligaron a desplegar un dispositivo de búsqueda por tierra y mar desde que se recibió el aviso, a las 19:41 horas.

La mujer fue arrastrada por el agua cuando intentaba cruzar la riera con sus hijos a la salida de un polideportivo. "Su familia vio como el agua le arrastraba hacia abajo", relató una de las testigos. En esa zona se habían acumulado unos 60 litros por metro cuadrado en poco más de media hora.

Durante la noche, los equipos de emergencia centraron la búsqueda en Premià de Mar, donde finalmente localizaron el cuerpo este domingo.

El Ayuntamiento de Cabrera de Mar ha confirmado el fallecimiento de la mujer, vecina de Malgrat de Mar, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

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