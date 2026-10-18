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Algeciras se inunda tras una fuerte tromba de agua que deja calles, viviendas y coches afectados

En una hora se han recogido 60 litros en el municipio gaditano. Las intensas lluvias de este domingo han obligado a activar la fase 1 del Plan de Emergencia Municipal y deja más de 70 avisos al 112

Algeciras se inunda tras una fuerte tromba de agua que deja calles, viviendas y coches afectados

La DANA Adam causa 236 incidencias en la Comunidad Valenciana | EFE

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Fran Andrades
Publicado:

Las intensas lluvias y tormentas que han azotado a Andalucía han dejado numerosas incidencias en la comunidad y, de forma especialmente significativa, en Algeciras, que ha amanecido con calles y viviendas inundadas. Una fuerte tromba de agua con aparato eléctrico ha descargado durante las primeras horas de la mañana en la localidad gaditana. En algunos puntos de la ciudad se han registrado acumulados superiores a los 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora. El frente ha golpeado especialmente a la zona baja de la ciudad y ha obligado al Ayuntamiento a activar la fase 1 del Plan de Emergencia Municipal.

Emergencias atendidas por la fuerte tromba de agua

El episodio de lluvias ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. La Policía Local, que ha duplicado el número de patrullas desplegadas, ha recibido alrededor de 70 avisos. Por su parte, los Bomberos han realizado más de 20 intervenciones, principalmente para achicar agua en viviendas, garajes y establecimientos comerciales. También han tenido que actuar para llevar a cabo rescate de personas en el Acceso Norte. En algunos tramos, la profundidad alcanzada por las balsas ha obligado a cortar calles y desviar el tráfico para evitar que los conductores quedaran atrapados. Las precipitaciones también han afectado al recinto portuario. Durante la mañana, el vial principal del Puerto de Algeciras quedó cortado por inundación en el tramo comprendido entre el Acceso Central y el Acceso Sur, lo que obligó a establecer restricciones en la zona.

Posibles fallos en las bombas de achique

A pesar de que las lluvias torrenciales han remitido después de las nueve de la mañana, en la zona del Puerto y el Paseo Marítimo, han persistido acumulaciones de agua a lo largo de la jornada. La situación vuelve a poner el foco sobre la capacidad de drenaje de la zona baja de Algeciras y sobre el estado de los sumideros y colectores. La coincidencia de las fuertes precipitaciones con la pleamar ha dificultado la evacuación del agua. Vecinos de la zona próxima a la estación de bombeo del Paseo de la Conferencia han cuestionado, además, que esta instalación no comenzara a funcionar hasta alrededor de las nueve de la mañana, cuando la marea alta había comenzado aproximadamente a las 8.45 horas. No consta, por el momento, una explicación técnica que permita determinar si hubo un retraso operativo, un problema de funcionamiento, una limitación de la infraestructura o una combinación de circunstancias.

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