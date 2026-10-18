La Guardia Civil intercepta una narcolancha con 3.000 kilos de hachís en Mazagón, Huelva

Agentes de la Guardia Civil han interceptado frente a la costa de Mazagón, en Huelva, a una narcolancha que portaba un cargamento de hasta 3.000 kilos de hachís repartidos en un total de 76 fardos.

Los narcotraficantes intentaron huir cuando se percataron de la presencia de los agentes, pero tras una peligrosa y rápida persecución en el mar los ocho tripulantes fueron detenidos y pasarán a disposición judicial.

La interceptadora Río Tiétar de la Guardia Civil alcanzó a la narcolancha y sustrajo un total de 76 fardos de hachís, con un peso de 3.040 kilos.

Estos hechos sucedieron la mañana del 14 de octubre, después de que se detectara una embarcación sospechosa por medios de vigilancia y se activara un dispositivo de interceptación y abordaje coordinado con el Servicio Marítimo Provincial de Huelva y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

Se les acusa de tráfico de drogas, delito de contrabando y delito contra la seguridad colectiva.