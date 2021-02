Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el Lago Castiñeiras en Marín, Pontevedra

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en el Lago Castiñeiras de Marín, Pontevedra. El cadáver fue avistado esta mañana por una viandante que paseaba por la zona, momento en el que trasladó el aviso a los servicios de emergencia gallegos.

Por el momento se desconocen las causas de los hechos, que actualmente están siendo investigadas y dirigidas por el Juzgado de Guardia de Marín.

Según ha podido adelantar el 112, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, así como el 061 y los Bomberos do Morrazo. No obstante, no fue necesaria la intervención del personal sanitario para certificar la muerte de la mujer.

No fue hasta las 14:00 horas de la tarde cuando se procedió al levantamiento del cadáver, una vez la forense dio luz verde para hacerlo. Los servicios de emergencia llegaron en torno a las 12:00 horas, cuando fueron alertados por el particular.

"Una viandante ha localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el Lago Castiñeiras. Se desconocen las causas, pero en el lugar permanecen los agentes para recoger toda la información", cuenta el 112 de Galicia a través de sus redes sociales.

Tampoco se ha especificado si se trata de un caso de violencia de género o, por el contrario, se trata de un hecho aislado.

Hallan el cadáver de un hombre maniatado en su casa de Pontevedra

Apenas 2 semanas antes del suceso conocido este viernes, la Policía Local investigaba la muerte de un hombre de 51 años cuyo cadáver fue hallado maniatado en su casa de Chapela, en el municipio de Redondela (Pontevedra).

Ocurrió durante la noche del pasado sábado 31 de enero. La investigación de los agentes sigue en curso, aunque se encuentra bajo secreto de sumario. El aviso fue dado por un conocido de la víctima, que se extrañó de no tener noticias suyas desde hacía varios días.