Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en un coche dentro de un túnel inundado en Les Franqueses del Vallès, Barcelona

Los Mossos d'Esqueadra han encontrado el cadáver de un hombre en el interior de un coche que estaba inundado en un paso subterráneo de Les Franqueses del Vallès, en Barcelona. El cuerpo sin vida ha sido localizado en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord, en la carretera C-352 del municipio catalán

Aún no se ha identificado el cuerpo pero no apunta una muerte criminal, apuntan fuentes policiales a Antena3 Noticias, y se descarta que sea Rami, el menor con un trastorno autista desaparecido desde el fin de semana.

Continúa la búsqueda en Granollers

Las autoridades continúan buscando a Rami, el niño de 12 años que salió de su casa de Granollers el pasado 4 de octubre asustado por las tormentas que está dejado el temporal en Cataluña. La familia ha indicado que el niño tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El jefe de la Región Metropolitana Norte de los Bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ha explicado ante los medios de comunicación que no descartan aún ninguna hipótesis: "Hay determinadas zonas que se han peinado de forma muy intensa en las que descartamos encontrar a Rami".

La descripción del niño facilitada por las autoridades, Rami mide 1,73 metros, es de piel morena, de constitución gruesa y con el pelo corto y rizado. Iba vestido con una camiseta turquesa y pantalones cortos deportivos naranja y podría estar desorientado, apuntan los Mossos y piden llamar al teléfono de emergencias 112 ante cualquier dato relevante.

En el operativo participan efectivos de Bombers, Mossos d'Esquadra, Policía Local, Agentes Rurales, Protección Civil y unos 30 voluntarios, apoyados por helicópteros, drones, unidades caninas y especialistas subacuáticos para inspeccionar zonas inundadas.