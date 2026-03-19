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Encuentran en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

El cuerpo sin vida ha sido localizado en la zona de la playa del Somorrostro.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

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Un día después de denunciar su desaparición, se ha encontrado el cadáver de James 'Jimmy' Gracey en la zona de la playa de Somorrostro. Han sido los Mossos d'Esqueadra quienes han localizado el cuerpo sin vida del joven dentro del agua.

Durante toda la mañana del jueves los efecrivos de las unidades marítimas y subacuáticas de los Mossos d'Esquadra habían desplegado un dispositivo de localización para dar con el paradero del joven

En los últimos días se lanzó una alerta sobre la desaparición de Jimmy, un estudiante que se encontraba en Barcelona por un viaje de estudios. Se le vio por última vez a las tres de la madrugada tras visitar el restaurante y club nocturno Shoko junto a unos amigos, situado frente al mar.

Su hermano de fraternidad, Cavin McLay, comentóo a CNN que el joven se separó del grupo siendo "esa la última vez que supimos de él" porque no regresó al alojamiento.

El miércoles, los Mossos d'Esqueadra encontraron la cartera de Jimmy cerca de la playa donde se ha hallado su cadáver. Por este motivo las labores de búsqueda se centraron en el mar, con el despliegue de la Unidad Marítima, Acuática y con buzos de la Policía catalana.

El padre viaja a Barcelona

Cuando los padres de Jimmy tuvieron conocimiento que había desaparecido, su padre, Taras Gracey, viajó a Barcelona. Por su parte, la madre describió en Facebook como iba su hijo vestido: "Llevaba una camiseta blanca y pantalones oscuros (probablemente deportivos)". Y añadió más detalles: "Lleva una cadena de oro con una cruz de diamantes de imitación".

La familia del menor asegura que la policía dispone del teléfono móvil del joven, que habría sido recuperado tras un robo.

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