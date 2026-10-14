Efemérides de hoy 14 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

El 14 de octubre de 2025, una facción del ejército de Madagascar derroca al presidente Andry Rajoelina tras un golpe de Estado. El derrocamiento estuvo encabezado por el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), unidad militar que se opuso al Gobierno al negarse a reprimir las manifestaciones sociales lideradas por la juventud de la “Generación Z”. En un vídeo pregrabado difundido en redes sociales, Rajoelina anunció que huía del país por su seguridad sin revelar su localización exacta.

Por otra parte, la incertidumbre en la población llegó cuando el coronel Michael Randrianirina asumió el cargo de presidente interino. Declaró ante la prensa que se trataba de un Gobierno de transición y que la intención de la junta militar era convocar elecciones democráticas en un plazo de 18 meses, con un máximo de dos años.

Un 14 de octubre, pero de 1888, se graba la primera película de la historia del cine en el Reino Unido: “La escena del jardín de Roundhay”. Aunque apenas dura un segundo y medio, es la primera vez en la historia de la humanidad en que una secuencia de imágenes era captada en movimiento. A pesar de que la cultura popular atribuye el invento del cine a los hermanos Lumière o a Thomas Edison, el inventor francés Louis Le Prince se les adelantó a todos.

En las imágenes podemos encontrar a Adolphe Le Prince (hijo del inventor), a Harriet Hartley (amiga de la familia), a Sarah Whitley y Joseph Whitley (sus suegros), caminando frente a la casa de estos últimos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de octubre?

1917.- Uruguay gana su segunda Copa de América, en partido celebrado en Montevideo.

1951.- Se crea la Organización de Estados Centroamericanos.

1962.- Comienza la crisis de los misiles, después de que un avión espía estadounidense fotografiara y descubriera rampas de misiles rusos en Cuba.

1964.- El estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz, por su resistencia no violenta para eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos.

1999.- Los bancos japoneses Sumitomo Bank y Sakura Bank anuncian su fusión, con la que se crea el segundo mayor banco del mundo en activos.

2003.- Las empresas ACS y Dragados aprueban la fusión para crear la mayor constructora española y la tercera de Europa.

2005.- Comienza en Salamanca la XV Cumbre Iberoamericana, bajo la presidencia de los Reyes de España.

2006.- La ONU aprueba sanciones comerciales y armamentísticas contra Corea del Norte por realizar su primera prueba atómica.

2017.- La Academia de Hollywood expulsa al productor Harvey Weinstein, envuelto en un enorme escándalo de abusos y acoso sexual.

2019.- En España, el Tribunal Supremo impone penas de entre 9 a 13 años de cárcel a nueve líderes catalanes por el proceso secesionista ilegal de 2017.

2023.- Australia rechaza en un referendo el reconocimiento de sus indígenas en su Constitución.

¿Quién nació el 14 de octubre?

1784.- Fernando VII, rey español.

1890.- Dwight Eisenhower, militar y expresidente de los EE. UU.

1906.- Hasan Al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes.

1927.- Roger Moore, actor británico.

1939.- Ralph Lauren, diseñador de moda estadounidense.

1941.- Roger Taylor, tenista británico.

1976.- Jordi Cruz, presentador de televisión español.

¿Quién murió el 14 de octubre?

1536.- Garcilaso de la Vega, poeta español.

1977.- Bing Crosby, actor y cantante estadounidense.

1997.- Harold Robbins, escritor estadounidense.

2018.- Eduardo Arroyo, pintor español.

2022.- César Nombela, científico español.

2023.- Gaston Ugalde, artista boliviano.

2024.- Lilly Ledbetter, activista estadounidense.

¿Qué se celebra el 14 de octubre?

Hoy, 14 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Espirometría.

Horóscopo del 14 de octubre

Los nacidos el 14 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre, se celebra san Calixto I