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Hallan el cadáver de una mujer de 47 años cerca de un museo en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Los servicios médicos no pudieron hacer nada por la vida de la mujer. Los Mossos d'Esquadra investigan lo ocurrido.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña. Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En la mañana de este jueves, las autoridades locales de un municipio barcelonés, han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 47 años. El cadáver se encontraba en las inmediaciones del Museu Torre Balldovina, en Santa Coloma de Gramenet.

La Policía Local del municipio ha explicado a través de un post en Instagram que fue el conserje del museo quien dio el aviso a primera hora de la mañana. Tras ello se desplazaron hasta el lugar del suceso, al igual que los servicios de emergencia que solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

Según explican en la publicación, la fallecida había pasado la noche en las inmediaciones del museo. Ahora los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación que deberá de terminar las causas de la muerte y esclarecer lo sucedido.

El Ayuntamiento de la localidad ha expresado sus condolencias, así como las autoridades locales que lamentan el fallecimiento y envía sus condolencias a familiares y amigos.

Lo localiza un pescador

Casi dos semanas después de su desaparición, el 4 de octubre, los Mossos d'Esquadra han encontrado flotando en el mar el cadáver de Rami, el niño de 12 años desaparecido en Granollers durante el temporal. Un pescador que navegaba por aguas de Sitges había localizado un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición.

En un primer momento, las autoridades confirmaron que no se trataba de una persona adulta y se estaba a la espera de los resultados de la autopsia. Pero ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha confirmado la identidad del cadáver en un acto público: "Aprovecho que me dirijo a ustedes para expresar mis condolencias a la familia del niño, que desapareció en el último temporal, en Granollers, Rami. Se ha encontrado su cuerpo y quiero tener un recuerdo para él y para sus familiares y expresar mis condolencias en nombre propio y del gobierno de Cataluña".

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