Encuentran el cadáver de un hombre, con heridas de bala, junto a una planta de reciclaje en Almería

Primero se escucharon varias detonaciones y después, un ciudadano, observó que había una persona muerta en la vía pública junto a una planta de reciclaje de basuras de Almería. Los hechos han ocurrido esta madrugada, alrededor de las 5:30 horas, según la Comisaría de Almería.

Fue un segundo ciudadano el que alertó a la Policía Nacional informando que había sido encañonado por una persona que acabó huyendo de este lugar. La Policía ha activado el protocolo de muerte violenta tras el hallazgo del cadáver a la altura de las instalaciones de la planta de reciclaje Urbaser, en el Sector 20 de Almería. Según apuntan distintas fuentes, la víctima mortal sería un trabajador de la planta.

Varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y comprobaron la veracidad de los avisos. La investigación está abierta y se trabaja tratando de aclarar lo ocurrido.