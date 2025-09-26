Hallan el cadáver de un joven desaparecido desde hace tres días en un pinar de Valladolid junto a su coche

El cuerpo sin vida de un joven de 29 años, G.F.B, de origen portugués angoleño, ha sido localizado este viernes en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid) por la Policía Nacional. La familia del joven, residente en Vigo, había denunciado su desaparición al no poder contactar con él desde el pasado día 23 de septiembre.

El joven se había trasladado hasta Valladolid por motivos de trabajo. Tras localizar su cadáver en un pinar se ha activado el protocolo judicial y se ha abierto la correspondiente investigación, a la espera de los resultados del forense para determinar las causas de la muerte. El vehículo de la empresa del joven también ha sido localizado en las inmediaciones del pinar. Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, en principio no hay indicios de criminalidad.

El alcalde de Montemayor muestra sus condolencias

El alcalde de Montemayor, Noel Serna, ha mostrado su pesar en declaraciones a la agencia de noticias por el fatal desenlace de la búsqueda del joven.

"Es un joven que no tiene nada que ver con el pueblo y su muerte se ha producido aquí como podía haber ocurrido en cualquier otro", ha apuntado el regidor, añadiendo que, al parecer, la voz de alarma la había dado la propia empresa para la que trabajaba al no acudir al centro de trabajo desde el pasado martes, sin haber justificado su baja.

Hallan muerto al hombre de 83 años que desapareció buscando setas

Hace tan solo unas horas se conocía la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del boletaire de 83 años desparecido desde el martes en la zona de Bóixols (Lleida).

El hombre, vecino de la localidad de Figuerola d'Orcause, se encontraba buscando setas con su hermano como cualquier otro día, pero en un momento se separaron y se le perdió la pista. Ese mismo día, a las 20:06 horas, la familia dio el aviso de desaparición y se activó un dispositivo de búsqueda.

La búsqueda y recogida de setas es algo muy común en algunas zonas de España, pero hay que tener en cuenta que llevar a acabo esta práctica puede conllevar terribles resultados. En los últimos años, se han registrado varias desapariciones y fallecimientos relacionadas con la búqueda de setas.

