Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Desaparecido

Hallan el cadáver de un joven desaparecido desde hace tres días en un pinar de Valladolid junto a su coche

La familia dio la voz de alarma al no poder contactar con él desde el pasado 23 de septiembre.

Polic&iacute;a Nacional

Policía NacionalEUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El cuerpo sin vida de un joven de 29 años, G.F.B, de origen portugués angoleño, ha sido localizado este viernes en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid) por la Policía Nacional. La familia del joven, residente en Vigo, había denunciado su desaparición al no poder contactar con él desde el pasado día 23 de septiembre.

El joven se había trasladado hasta Valladolid por motivos de trabajo. Tras localizar su cadáver en un pinar se ha activado el protocolo judicial y se ha abierto la correspondiente investigación, a la espera de los resultados del forense para determinar las causas de la muerte. El vehículo de la empresa del joven también ha sido localizado en las inmediaciones del pinar. Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, en principio no hay indicios de criminalidad.

El alcalde de Montemayor muestra sus condolencias

El alcalde de Montemayor, Noel Serna, ha mostrado su pesar en declaraciones a la agencia de noticias por el fatal desenlace de la búsqueda del joven.

"Es un joven que no tiene nada que ver con el pueblo y su muerte se ha producido aquí como podía haber ocurrido en cualquier otro", ha apuntado el regidor, añadiendo que, al parecer, la voz de alarma la había dado la propia empresa para la que trabajaba al no acudir al centro de trabajo desde el pasado martes, sin haber justificado su baja.

Hallan muerto al hombre de 83 años que desapareció buscando setas

Hace tan solo unas horas se conocía la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del boletaire de 83 años desparecido desde el martes en la zona de Bóixols (Lleida).

El hombre, vecino de la localidad de Figuerola d'Orcause, se encontraba buscando setas con su hermano como cualquier otro día, pero en un momento se separaron y se le perdió la pista. Ese mismo día, a las 20:06 horas, la familia dio el aviso de desaparición y se activó un dispositivo de búsqueda.

La búsqueda y recogida de setas es algo muy común en algunas zonas de España, pero hay que tener en cuenta que llevar a acabo esta práctica puede conllevar terribles resultados. En los últimos años, se han registrado varias desapariciones y fallecimientos relacionadas con la búqueda de setas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El síndrome del 'corazón congelado', cerrarse al amor tras una experiencia dolorosa

Corazón congelado

Publicidad

Sociedad

Policía Nacional

Hallan el cadáver de un joven desaparecido desde hace tres días en un pinar de Valladolid junto a su coche

El vídeo viral de una novia sevillana visitando a su abuela, que no pudo ir a la boda

El vídeo viral de una novia sevillana visitando a su abuela, que no pudo ir a la boda

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Un menor en estado grave tras un incendio en un centro de migrantes en Gran Canaria

Campamento de Álava denunciado
Campamento de Álava

"Entraban con ellos desnudos": el espeluznante relato de una madre sobre lo que vivió su hija en el campamento de Álava

Antonio Maya
Bolsa

Antonio Maya, el primer gitano en la historia de la Bolsa española: "He tenido que estudiar y prepararme muchísimo"

"Es la solución para el problema de hacinamiento en Canarias"
Ley extranjería

El delegado del gobierno en Canarias anuncia la aplicación de la modificación de la ley de extranjería: "Es la solución para el problema"

Pestana asegura que todas las Comunidades Autónomas del PP están presentando alegaciones a los informes de derivación de menores migrantes.

Desarticulada una organización criminal que introducía cocaína a gran escala en Europa
Operación policial

Operación 'Spider', golpe al cártel de la droga en el Puerto de Valencia

La Policía Nacional desarticula una organización criminal que introducía cocaína a gran escala en Europa. Contaba con 'hombres araña' que se dedicaban a escalar por los contenedores del puerto de Valencia.

Un cajero automático

Una yegua se acerca a un cajero a sacar dinero en Canarias y esto es lo que pasa

Aumenta el número de personas sin hogar en España

El número de personas sin hogar atendidas aumenta un 55% y una gran parte son mujeres

Incendio en Peñalba de la Sierra

Castilla-La Mancha eleva a nivel 2 el incendio de Guadalajara y ordena evacuar dos núcleos urbanos

Publicidad