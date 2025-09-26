Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Emotiva sorpresa

El vídeo viral de una novia sevillana visitando a su abuela, que no pudo ir a la boda

La escena, protagonizada por la pareja tras salir de la iglesia, se ha hecho viral en redes sociales. El vídeo ha sido compartido por la organizadora del evento.

Unos novios sevillanos emocionan al visitar a la abuela que no pudo asistir a su boda

Unos novios sevillanos emocionan al visitar a la abuela que no pudo asistir a su boda | Poderío bodas

Pilar Lombardo
Publicado:

Rocío y Pepe, una pareja sevillana recién casada, han protagonizado en el día de su boda uno de esos momentos que dejan huella. Después de que se dieran el “sí, quiero”, decidieron ir a visitar a la abuela Rocío, quien por motivos de salud no pudo acudir a la ceremonia religiosa. Ambos no podían permitir que la abuela se perdiera un momento tan especial y pensaron que su enlace no estaría completo sin ella.

La historia ha conmovido a miles de usuarios en las redes

El video, compartido en redes sociales por la empresa organizadora del evento, Poderío Bodas, se ha hecho viral en redes sociales y ha conquistado a todos los usuarios. Una escena enternecedora, que transmite la esencia del amor y la familia. En las imágenes se ve como la pareja, aún vestidos de novios, se bajan del coche y entran en la casa de la abuela Rocío. Ella los esperaba emocionada, vestida con su mejor atuendo, como sí hubiera ido al enlace y al verlos entrar, no pudo contener las lágrimas ni los halagos: “¡Qué guapísima estás!”, repetía entre abrazos.

La entrega del ramo

Lejos de ser una visita rápida, Rocío y Pepe se sentaron en el sofá junto a ella, quisieron dedicarle tiempo, palabras, y sobre todo, un gesto que muchos consideran de los más simbólicos en una boda: la entrega del ramo de flores. Con este acto, Rocío no solo le demostró su amor, sino que también le permitió formar parte de una celebración en la que, físicamente, no pudo estar. “Me he acordado más de ti que de nadie”, le dijo la novia con la voz quebrada, mientras su abuela la miraba con ternura infinita.

“Cuando una boda se organiza desde el corazón y con el cariño más profundo, se nota”, escribía PoderíoBodas en la descripción del vídeo, reflejando el espíritu con el que Rocío y Pepe han querido celebrar su unión. La publicación del emotivo momento ha generado miles de reacciones en redes sociales, con usuarios destacando la importancia de la familia en un día tan especial. Muchos se han identificado con el gesto, recordando a sus propios seres queridos ausentes. Una historia que ha conmovido demuestra que lo verdaderamente inolvidable está en los pequeños gestos.

