Hablan los heridos en el Festival Medusa de Cullera: "De repente, ya estábamos en el suelo con todos los hierros encima"

Cullera sigue con las banderas a media asta después de la tragedia ocurrida este pasado fin de semana, cuando el derrumbe del escenario del Festival Medusa dejó un fallecido de 22 años y varios jóvenes heridos, de los cuales cuatro requirieron hospitalización Se sabe que la AEMET avisó de posibles fuertes vientos y calor extremo, pero en el interior, no en la costa. Media hora antes del accidente, ya avisaban en su cuenta de Twitter de que se producían reventones cálidos cerca de Elche y Alicante.

Una combinación de fuertes vientos y calor extremo puede llegar a originar el reventón cálido, fenómeno que ocurrió en Cullera, aunque no siempre tiene que llegar a producirse si estas circunstancias climáticas se dan. Pese a que es muy probable que ocurra en caso de que se mezclen los fuertes vientos y el calor extremo, no tiene por qué darse siempre, y ahí es donde está el debate que se plantea: si se avisó de esto en el interior peninsular, ¿podía afectar directamente a la costa?

La organización del festival ha emitido un comunicado, defendiéndose de las acusaciones vertidas en su contra. Concretamente, ha señalado que "Medusa Festival cumple con toda la normativa contemplada en las leyes y aplicables a la celebración de este tipo de eventos". Sin embargo, los heridos han querido hablar. Y más de uno, tras haber vivido la tragedia, asegura tener la total convicción de que la tragedia que se llevó por delante la vida de un muchacho podía haberse evitado.

Lesiones para varios meses

Laura fue una de las muchas jóvenes que acudió al festival. En su caso, se ha roto la tibia y no va a recuperarse totalmente, al menos, hasta dentro de tres meses. Según cuenta, "estaba hablando con amigos míos, y me han dicho que no había salidas, que estaban cerradas, y salían por al lado de donde nos había caído todo esto y de donde estábamos nosotros". Añade que pasaron "mucho miedo" y que, "de repente, ya estábamos en el suelo con todos los hierros encima. Vinieron unos chicos a levantarme el hierro y me tuvieron que coger en brazos".

Marilyn también acudió al festival, y, de igual manera que Laura, vio cómo se le cayó la estructura encima. En su caso ha sido peor, porque ha requerido un ingreso hospitalario: "Al entrar, había una tempestad de arena". Ella es una de las cuatro personas que ha debido ser hospitalizada para ser atendida por los servicios médicos. Alejandro, que también estuvo allí, asegura que "no han recibido nada aparte del comunicado de la empresa en Instagram".