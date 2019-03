Un guardia civil valenciano obtiene las mejores notas en Arquitectura Técnica

Colgar el uniforme, y ponerse a estudiar. Así, sin descanso, y durante 4 años de carrera. El premio a tanto esfuerzo ha tenido recompensa El premio nacional, tengo que estar el 1º de mi carrera y de los 15 primeros por notas de ingenierías y arquitecturas.

Miguel empezó la carrera de Informática, pero asegura que la vida le llevó a ser militar, y después Guardia Civil. Cuando retomó los estudios se decidió por Arquitectura técnica por la influencia de otro agente del cuerpo: "Tengo un compañero que yendo de patrulla, en el 4R, estaba metido en ello, me explicó de qué iba el tema, y me metí. Los resultados sobresalientes no tardaron en llegar".

Las notas, inversamente proporcionales a las sus horas de sueño. Su trabajo final de carrera ya se ha aplicado en las últimas plantas de este edificio de Valencia. Mañana recogerá el Premio vistiendo el uniforme de Guardia Civil, aunque soñando con ver sus proyectos plasmados en muchos más edificios.