TRÁFICO DE DROGAS

Aviso a navegantes, el petaqueo es delito: cuatro años de cárcel por tenencia de sustancias inflamables

El condenado va a tener que cumplir 12 años en total. Ocho por delitos contra la salud pública y cuatro por tenencia de sustancias inflamables. El juez ha considerado también el agravante de multirreincidencia.

Ainhoa Lujambio
Publicado:

Los hechos a los que se refiere esta sentencia se produjeron sobre las 13,15 horas del día 20 de febrero de 2024, cuando se detectaron a través de la cámara de una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil tres embarcaciones semirrígidas con motores fuera borda y amarradas a una boya, por lo que, ante tal situación, embarcaciones auxiliares de otra patrullera que se encontraba en las inmediaciones iniciaron una maniobra de aproximación. En ese momento, y al percatarse de tal maniobra, las tres embarcaciones semirrígidas emprendieron la huida, logrando los agentes finalmente interceptar al acusado junto a una de las semirrígidas, en cuyo interior se incautaron de hachís y de 52 garrafas de 25 litros cada una de gasolina, entre otros enseres.

El acusado contaba con tres sentencias anteriores, ya firmes, por las que resulta condenado por delitos contra la salud pública. La Audiencia de Cádizabsolvió al acusado del delito de tenencia de sustancias inflamables pero la Fiscalía recurrió al considerar la tenencia ilegal y el transporte de gasolina recogida en el artículo 568 del Código Penal, que tipifica “la tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro no autorizado por las Leyes"

Afirma el Tribunal Superior de Justicia que "es palmario que el enjuiciado conocía su peligrosidad por el carácter extremadamente inflamable y volátil y que asumía grave riesgo" y que procede imponer la pena de cuatro años de cárcel solicitada por el Ministerio Fiscal. Contra esta sentencia de la Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

