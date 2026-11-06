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ACCIDENTE FERROVIARIO

"Estamos aterrorizados": las víctimas de Adamuz alertan de nuevas deformaciones en las vías

Las víctimas del accidente de Adamuz y los supervivientes de Urda reclaman respuestas, más inversiones en el mantenimiento de las vías y un pacto de Estado que garantice la seguridad del tren.

Accidente Adamuz

"Estamos aterrorizados": las víctimas de Adamuz alertan de nuevas deformaciones en las vías | EFE

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Javier Lliso
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Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz no salen de su asombro. Las vías en las que se produjo el siniestro vuelven a presentar deformaciones, una situación que ha despertado de nuevo su preocupación y su temor a que pueda repetirse una tragedia. "Nos aterroriza. Vuelve a confirmar que la red ferroviaria adolece de inversiones", denuncian.

Piden más inversiones y un pacto de Estado

Los afectados aseguran que han trasladado personalmente su preocupación al ministro y le han insistido en la necesidad de reforzar la seguridad ferroviaria. "Le hemos dicho que estamos aterrorizados", explican.

Además, reclaman un pacto de Estado que garantice la seguridad de los trenes, mejore la atención a las víctimas y permita agilizar las investigaciones judiciales cuando se producen accidentes de esta gravedad.

El dolor, aseguran, también les ha unido a los afectados por el accidente de Urda. "Hemos visto en nuestros compañeros de Urda el mismo dolor que hemos padecido", reconocen.

Las víctimas de Urda reclaman más respuestas

Entre los supervivientes de Urda, las explicaciones siguen sin ser suficientes. María reclama que se llegue hasta el final y considera que la dimisión que se ha producido no basta. «Ha habido una dimisión, pero necesitamos más respuestas», señala.

También insiste en la necesidad de recuperar la confianza en el ferrocarril: «Tenemos que estar seguros de que vamos a llegar al destino».

"No hay dinero que pague la muerte de un hijo"

María Fernanda perdió a su hijo en el accidente de Adamuz. Aunque ya ha recibido la ayuda económica correspondiente, tiene claro que ninguna cantidad puede compensar su pérdida. "No hay dinero en el mundo que pague la muerte de un hijo", lamenta.

Para ella, esos recursos deberían haberse destinado antes a mejorar las infraestructuras y evitar una tragedia como la que acabó con la vida de su hijo. Su petición es clara: más inversión en el mantenimiento de las vías para que ningún otro tren vuelva a protagonizar un accidente así.

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