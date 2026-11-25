La tecnología abre una nueva puerta a la esperanza para las personas con lesiones medulares. El Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona está probando un innovador exoesqueleto que utiliza inteligencia artificial para ayudar en la rehabilitación de pacientes que han perdido movilidad tras sufrir un accidente.

Es el caso de Laura, que sufrió una caída que le impide mover la parte inferior de su cuerpo y que ahora participa en una iniciativa que podría marcar un antes y un después en la recuperación de personas con lesiones similares.

La principal novedad de este ensayo clínico es que el exoesqueleto se está utilizando durante las primeras fases de la lesión medular, hasta seis meses después del accidente, cuando los pacientes todavía se encuentran en proceso de recuperación.

A diferencia de investigaciones anteriores, centradas principalmente en personas con lesiones crónicas, este estudio busca comprobar si comenzar antes la rehabilitación asistida por robots puede mejorar los resultados y favorecer una mayor autonomía.

Un exoesqueleto que se adapta al paciente

El dispositivo utilizado es el exoesqueleto ABLE, desarrollado por la empresa Able Human Motion. Su diseño busca superar algunas de las limitaciones de los sistemas tradicionales de rehabilitación robótica, que pueden superar los 150.000 euros de coste, pesar más de 30 kilos y necesitar más de 20 minutos para ajustarse a cada paciente.

El nuevo aparato es más ligero y combina inteligencia artificial con controles adaptativos bioinspirados, capaces de ajustar el nivel de asistencia según las necesidades de cada persona. De esta manera, los profesionales sanitarios pueden personalizar la terapia y adaptar los ejercicios a la evolución de los pacientes.

Un ensayo clínico con 15 pacientes

La investigación cuenta con la participación del Hospital Universitario Vall d'Hebron, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y la Universidad de Lleida. En total, 15 pacientes participan en el estudio: cinco en Barcelona y diez en el centro hospitalario de Castilla-La Mancha.

Los dos hospitales se encargan de evaluar los resultados clínicos del tratamiento, mientras que la Universidad de Lleida analiza la eficiencia de la rehabilitación robótica durante las fases aguda y subaguda de las lesiones medulares traumáticas.

El ensayo estudia tanto los parámetros biomecánicos de la marcha como los posibles beneficios económicos de esta tecnología para los pacientes, sus familias y el sistema sanitario. También incluye a personas con lesiones medulares completas localizadas entre los niveles C7 y L5, desde la región cervical hasta la lumbar.

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¿Puede mejorar la calidad de vida?

Además de estudiar su utilidad para la rehabilitación de la marcha, los investigadores quieren comprobar si el uso temprano del exoesqueleto puede contribuir a reducir algunas complicaciones asociadas a las lesiones medulares.

El estudio parte de la hipótesis de que esta tecnología podría favorecer la oxigenación de los tejidos, disminuir el riesgo cardiovascular y ayudar a prevenir las úlceras por presión, complicaciones que pueden aparecer en personas con movilidad reducida.

Por el momento, el ensayo sigue en marcha y todavía no se dispone de resultados definitivos que permitan confirmar todos estos beneficios. Sin embargo, el uso de exoesqueletos desde las primeras etapas de recuperación representa una nueva línea de investigación para mejorar la rehabilitación y la calidad de vida de las personas con lesiones medulares.