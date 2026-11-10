Una vacuna contra la enfermedad de Lyme alcanza casi un 75% de eficacia

Una vacuna podría convertirse en una herramienta para prevenir la enfermedad de Lyme, una infección transmitida por garrapatas que puede provocar fiebre, dolores musculares y complicaciones neurológicas. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya está evaluando su aprobación después de que los ensayos clínicos hayan demostrado una eficacia cercana al 75%.

La vacuna, desarrollada por Pfizer y Valneva y denominada VLA15, utiliza un mecanismo que actúa dentro de la propia garrapata. Cuando el parásito pica a una persona vacunada y comienza a alimentarse de su sangre, ingiere los anticuerpos generados por la inmunización.

Estas defensas llegan al intestino de la garrapata y bloquean las bacterias responsables de la enfermedad antes de que puedan transmitirse al ser humano. De esta manera, los patógenos quedan atrapados en el sistema digestivo del parásito y terminan muriendo.

Una eficacia de hasta el 74,8%

Los resultados proceden del ensayo clínico VALOR, en el que han participado más de 9.400 personas mayores de cinco años de Estados Unidos, Canadá y Europa. La vacuna ha conseguido reducir los casos confirmados de enfermedad de Lyme en más de un 70%, alcanzando una eficacia del 74,8% con las dosis de refuerzo.

El tratamiento se administra mediante inyecciones y requiere cuatro dosis. La primera al inicio, la segunda a los dos meses, la tercera entre los cinco y nueve meses y la última un año después de la primera.

LA BUENA NOTICIA :) LA BUENA NOTICIA :) Menor riesgo entre quienes beben té Reproducir Exitoso trasplante de corazón Reproducir Primer programa de gemelos digitales Reproducir El mejor restaurante del mundo se encuentra en un pueblo vizcaíno Reproducir La natación infantil puede favorece el aprendizaje Reproducir Avance para el cáncer gástrico Reproducir La deforestación, en su nivel más bajo desde 1988 Reproducir 'Clonan' el barranco del Poyo para anticipar crecidas Reproducir Un nuevo fármaco mejora la supervivencia de las pacientes de cáncer de endometrio Reproducir Identifican de forma precoz a quienes pueden sufrir un ictus Reproducir Urda se vuelca tras el fatal accidente Reproducir Solidaridad con las víctimas y familiares del accidente de Urda Reproducir Nueva vía de tratamiento para el hígado graso Reproducir Una camiseta para sentir el flamenco Reproducir Un valle histórico recupera su naturaleza Reproducir Conocer la catedral de Sevilla con las manos Reproducir 20 kilómetros de naturaleza a pie o en bicicleta Reproducir Premio Sájarov a la CPI Reproducir Restauran un río para que vuelva el salmón Reproducir Hito médico en los trasplantes Reproducir

¿Qué síntomas provoca la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme, también conocida como borreliosis, está causada por bacterias del género Borrelia que transmiten determinadas garrapatas. Entre sus primeras manifestaciones puede aparecer una lesión en la piel que se extiende desde la picadura. Si se detecta a tiempo, el tratamiento con antibióticos suele ser eficaz.

Sin embargo, cuando la infección avanza sin tratamiento puede provocar problemas neurológicos, parálisis facial, alteraciones cardíacas y artritis. En España, el Instituto de Salud Carlos III registró 1.865 hospitalizaciones entre 2005 y 2019, con un incremento del 191,8%.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.