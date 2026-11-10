LYME
Una vacuna contra la enfermedad de Lyme alcanza casi un 75% de eficacia
La Agencia Europea del Medicamento estudia la aprobación de una vacuna contra la infección que transmiten las garrapatas. Los ensayos muestran una eficacia de hasta el 74,8%.
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Una vacuna podría convertirse en una herramienta para prevenir la enfermedad de Lyme, una infección transmitida por garrapatas que puede provocar fiebre, dolores musculares y complicaciones neurológicas. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya está evaluando su aprobación después de que los ensayos clínicos hayan demostrado una eficacia cercana al 75%.
La vacuna, desarrollada por Pfizer y Valneva y denominada VLA15, utiliza un mecanismo que actúa dentro de la propia garrapata. Cuando el parásito pica a una persona vacunada y comienza a alimentarse de su sangre, ingiere los anticuerpos generados por la inmunización.
Estas defensas llegan al intestino de la garrapata y bloquean las bacterias responsables de la enfermedad antes de que puedan transmitirse al ser humano. De esta manera, los patógenos quedan atrapados en el sistema digestivo del parásito y terminan muriendo.
Una eficacia de hasta el 74,8%
Los resultados proceden del ensayo clínico VALOR, en el que han participado más de 9.400 personas mayores de cinco años de Estados Unidos, Canadá y Europa. La vacuna ha conseguido reducir los casos confirmados de enfermedad de Lyme en más de un 70%, alcanzando una eficacia del 74,8% con las dosis de refuerzo.
El tratamiento se administra mediante inyecciones y requiere cuatro dosis. La primera al inicio, la segunda a los dos meses, la tercera entre los cinco y nueve meses y la última un año después de la primera.
LA BUENA NOTICIA :)
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¿Qué síntomas provoca la enfermedad de Lyme?
La enfermedad de Lyme, también conocida como borreliosis, está causada por bacterias del género Borrelia que transmiten determinadas garrapatas. Entre sus primeras manifestaciones puede aparecer una lesión en la piel que se extiende desde la picadura. Si se detecta a tiempo, el tratamiento con antibióticos suele ser eficaz.
Sin embargo, cuando la infección avanza sin tratamiento puede provocar problemas neurológicos, parálisis facial, alteraciones cardíacas y artritis. En España, el Instituto de Salud Carlos III registró 1.865 hospitalizaciones entre 2005 y 2019, con un incremento del 191,8%.
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