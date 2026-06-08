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Visita León XIV

Gran expectación ante el discurso del Papa en el Congreso que se espera que sea un llamamiento a la reconciliación

El interés es enorme ante esa visita histórica del León XIV. Nunca antes un Papa ha estado allí.

El Papa León XIV

León XIV continúa su viaje en España: Hoy acto histórico, acude al Congreso de los Diputados | Europa Press

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Ana Alcaide
Publicado:

Las puertas del Congreso de los Diputados se abren este lunes para una visita histórica. Por primera vez, un papa interviene en el hemiciclo español. León XIV pronunciará un discurso ante diputados y senadores en una sesión conjunta de las Cortes Generales, en el marco de su visita oficial a España. La cita llega en un momento de máxima tensión política. Los continuos enfrentamientos entre Gobierno y oposición, el clima de polarización y el aumento del tono en los debates parlamentarios han convertido al hemiciclo en el reflejo de una sociedad cada vez más dividida. Un escenario que añade expectación al mensaje que el Pontífice dirigirá a la clase política española.

Durante los últimos días, León XIV ha insistido en la necesidad de construir puentes, fomentar el diálogo y combatir la llamada "política del desprecio". En sus intervenciones públicas ha defendido la cultura del encuentro frente a la confrontación y ha apelado a la responsabilidad de las instituciones para fortalecer la convivencia.

Por eso, todas las miradas están puestas en un discurso del que se espera un llamamiento a la reconciliación, al respeto entre adversarios políticos y a la búsqueda del bien común. También podría abordar cuestiones que forman parte del debate público actual, como la inmigración, la paz, la dignidad humana o los enfrentamientos como el de Irán o Ucrania.

La intervención se producirá después de su encuentro con el presidente del Gobierno y ante la totalidad de los grupos parlamentarios, aunque algunas formaciones han anunciado su ausencia por discrepancias con la Iglesia católica. Como Podemos o los nacionalistas gallegos.Se espera un discurso histórico en un Congreso marcado por la confrontación política. La incógnita ahora es si las palabras del papa lograrán abrir un espacio para el entendimiento en uno de los momentos más tensos de la legislatura.

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