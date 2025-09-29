Más de 50 días sin rastro de Beatriz, la joven desaparecida en Oliva, Valencia

Hace más de un mes y medio que no se sabe nada del paradero de Beatriz Guijarro. Esta vecina de la localidad de Oliva, en Valencia, lleva desaparecida desde el 8 de agosto de 2025. "Dijo 'ahora vengo' y desde entonces es como si se la hubiera tragado la tierra", informa este lunes el diario El Mundo, detallando que se despidió de su pareja, se fue a casa, se cambió de ropa y volvió a salir inesperadamente.

Beatriz, a la que todos llaman Bea, tiene 28 años y es madre de dos niños pequeños, de 6 y 8 años. Mide 1,60, tiene el pelo castaño y rizado. Lleva gafas graduadas, ojos marrones y complexión normal.

La Guardia Civil de Gandía se ha hecho cargo de la investigación y según informa el diario de Levante, no ha habido batidas al uso, salvo un par de ellas por los alrededores de Oliva, en la parte alta, "con drones, perros, helicóptero y muchos agentes a pie", cuenta la pareja de la desaparecida al mencionado diario, "pero muy al principio" y "sin resultados de interés".

Captada por varias cámaras

A lo largo de la noche en la que Beatriz desapareció, fue captada en tres ocasiones por distintas cámaras.

La primera, a las 23:34 horas junto a su pareja, paseando juntos. En el vídeo se muestra a Beatriz con una bolsa de basura, que posteriormente tira en un contenedor. Su novio cuenta en el programa 'Y ahora Sonsoles' que se despidieron y que ella le comentó que se iba a casa. En ningún momento notó nada raro, ni ella le comentó que va a volver a salir después.

Lo que sucedió más tarde fue que Beatriz se marchó a su vivienda y a las 23:43 horas, diez minutos después, volvió a salir con ropa diferente. Según se ve en las grabaciones, no está acompañada y camina rápidamente a la vez que revisa su teléfono, dando la sensación de que habla con alguien.

Una hora más tarde, a las 00:36 horas, otra cámara del pueblo capta a la desaparecida. Continua pendiente del móvil y va muy distraída, llegando a tropezar al intentar sobrepasar un muro. Siendo esta, la última vez que se la ve en las imágenes.

La familia se agarra a la esperanza

Siguiendo las declaraciones del novio de Beatriz, "el 90% de la gente del pueblo cree que está muerta, pero ni yo ni su familia queremos pensar en esa posibilidad. Malo es esto que estamos pasando desde hace casi dos meses", insiste, añadiendo que "para pensar en otra cosa mala, ya lo haremos si llega el momento, pero ahora mismo queremos estar fuertes y seguir buscándola, y que no decaiga esa búsqueda", suplica.

Dada esta situación de incertidumbre, los residentes en el municipio de Oliva piden divulgar la imagen de Beatriz por todas las comunidades autónomas y la familia se agarra a la esperanza. "Lo peor es la incertidumbre, el no saber, el no entender. Yo he perdido 12 o 13 kilos; ni como, ni duermo. Y sus padres están igual. Su madre pasa los días encerrada en su casa y en la iglesia esperando noticias", concluye su pareja.

