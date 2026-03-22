5.500 personas evacuadas por las peores inundaciones en más de 20 años en Hawaii

Este sábado, 22 de marzo, las autoridades de Hawái han instado en evacuar las zonas más afectadas a causa de las inundaciones que sufre el estado. Estas son las peores en más de 20 años. Las inundaciones se produjeron tras las fuertes lluvias que cayeron sobre un suelo saturado por los aguaceros de una tormenta invernal la semana anterior, y con la previsión de más precipitaciones durante el fin de semana. Las aguas estaban llenas de escombros, y los campos cercanos también quedaron anegados.

Algunas imágenes grabadas el viernes por el Departamento de Aplicación de la Ley de Hawái, mostraron las inundaciones en la costa norte de Oahu, una comunidad mundialmente famosa por sus olas gigantes para surfear. La fuerte corriente se llevó casas y coches y provocó órdenes de evacuación para 5.500 personas al norte de Honolulu la semana pasada, aunque posteriormente se levantaron.

En la isla de Maui, las autoridades elevaron el aviso de evacuación a alerta para algunas zonas de Lahaina, que aún se recupera del devastador incendio forestal de 2023, debido a que las cuencas de retención están cerca de su capacidad máxima.

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