La jueza del caso Esther López mantiene en libertad al imputado por la muerte de la joven de Traspinedo

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, encargado del caso Esther López, acuerda finalmente mantener en libertad al presunto autor de su desaparición y muerte de la joven, Óscar S.M. En la comparecencia que se celebró el pasado viernes, las dos acusaciones particulares, las ejercidas por la hermana y los padres de la víctima, solicitaron su encarcelamiento.

La audiencia había sido solicitada precisamente por la representación legal de Inés, hermana de Esther, petición a la que se sumó el abogado de sus padres, mientras que la fiscal del caso y la defensa, por el contrario, se posicionaron a favor de que Óscar S.M. continúe en libertad al no haberse modificado su situación, como al final ha acordado la instructora.

"No existe ningún motivo para modificar lo que ya existía"

La fiscal que acudió a la comparecencia, en ausencia de la fiscal jefe, así como la defensa de Óscar S.M. comprenden que no es necesario el encarcelamiento puesto que consideran que "no existe ningún motivo para modificar lo que ya existía", ha explicado la abogada del imputado, Ana Pérez, en declaraciones en referencia a que el aludido "ha cumplido fielmente sus obligaciones de comparecer todos los lunes y teniendo en cuenta que le ha sido retirado el pasaporte".

De esta manera, el Juzgado, de conformidad con el criterio ya expuesto de la Audiencia Provincial de Valladolid en un pronunciamiento previo, procede a rechazar la petición de la acusación particular y mantiene la libertad del encausado con las mencionadas medidas cautelares: tiene que comparecer periódicamente y tiene retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional.

"Mi cliente no tiene ninguna intención de no acudir al juicio, si lo hay, porque está interesado en que de una vez se sepa lo que ha pasado y cuál ha sido su participación en los hechos", detalló la defensora, quien no entiende que ahora las acusaciones particulares pongan sobre la mesa el riesgo de fuga, "después de tres años de instrucción". La letrada se ha sorprendido ante la urgencia de esta convocatoria, mientras que atribuye lo ocurrido a la reciente incorporación de la nueva instructora, que al ver que estaba pendiente este trámite "pensó que era urgente, pero no lo era", advirtió Ana Pérez. Aún así, la fiscal sí ha dejado a criterio de la juez imponer una posible fianza de 20.000 euros al investigado.

A lo largo de la comparecencia, una veintena de personas, entre familiares, amigos y vecinos de Traspinedo, con el progenitor de la fallecida y la hermana a la cabeza, se concentró frente al Edificio de los Juzgados con pancartas en las que reclamaban 'justicia para Esther', igual que ocurre cada vez que se celebra cualquier trámite que obliga a la comparecencia del investigado.

Por su parte, el investigado accedió al juzgado por una puerta lateral del edificio a bordo de un turismo camuflado de la Policía Nacional.

No es la primera vez que se solicita el encarcelamiento de Óscar S.M

Esta no es la primera ocasión que el letrado de Inés López solicita el encarcelamiento provisional de Óscar S.M, pero cada vez que durante la instrucción se ha dirigido con la misma petición ha sido denegada tanto por la instructora primigenia como por parte de la Audiencia Provincial, órgano que entendía suficientes las medidas cautelares ya acordadas y descartaba la posibilidad de fuga del investigado o de que pudiera destruir pruebas.

