El fiscal pide 10 años de cárcel para Juan José Cortés por el tiroteo a un familiar en 2011

Según han informado fuentes de la Fiscalía, en total pide siete años para cada uno --para Juan José, su padre, su cuñado y sus dos hermanos-- por los delitos de tentativa de homicidio y casi un año y medio por tenencia de armas de fuego y amenazas. Los hechos se produjeron sobre las 2,30 horas de la madrugada del 21 de septiembre de 2011 cuando se inició una discusión entre miembros de la propia familia Cortés. Como resultado de este suceso, se registró un herido en la cabeza que no revistió gravedad.

Juan José Cortés niega los hechos

El padre de Mariluz ha explicado a Espejo Público que se muestra sorprendido my que le parece "injusto lo que intentan hacer conmigo y con mi familia". En su opinión "todo esto es falso lo que dice el fiscal lo tiene que demostrar que esas llamadas realmente se produjeron". Cortés también señala que el fiscal "tendrá que demostrar que yo estuve allí".

"Todo esto me está costando porque yo no he querido hacer una ninguna declaración que pudiera perjudicar a terceras personas", ha dicho Cortés que ha explicado que por eso no ha querido declarar ante la jueza.