Fernando Simón se disculpa por sus afirmaciones sobre las enfermeras al no saber responder "correctamente a una broma muy tonta"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha respondido a la polémica surgida tras "una charla pública con dos amigos, ante una broma muy tonta no fue capaz de responder correctamente". Se refiere a sus afirmaciones sobre las enfermeras durante una entrevista. Se disculpa ante todos los colectivos que se hayan podido molestar diciendo que su "respuesta fue muy incorrecta". Y añade que lo siente más "por mi, me sabe mal el esfuerzo de años de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos de frases hechas, que no tiene que ver con mi forma de pensar, todavía me queda camino por delante para hacerlo mejor".

Críticas profesionales y políticas

Poco antes de la rueda de prensa el Sindicato de Técnicos de Enfermería exigió al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dimita por humillar a las enfermeras, "ante una pregunta de contenido inequívocamente machista y que, como se espera de cualquier funcionario público de altísimo nivel, debió cortar de raíz" y no contestar. El director de Emergencias de Alertas Sanitarias, destacó el SAE, "no debería permanecer por más tiempo en este puesto dado por el cúmulo de manifestaciones desafortunadas que en todos estos meses ha realizado y, sobre todo, por la manifiesta falta de respeto hacia los profesionales". Otras agrupaciones profesionales ya lo habían hecho con anterioridad. Las declaraciones también han suscitado reacciones políticas.

También la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, pidió la dimisión del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por su comentario sobre las enfermeras, al que califican de "machismo intolerable". Y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que se deje de "chistes machistas" y promueva un esfuerzo de la Enfermería frente al Covid-19.