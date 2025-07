Condenado por intentar matar a sus exsuegros atropellándolos en un garaje de Berja, Almería: "¡De la cárcel se sale, pero del cementerio no!"

Un hombre ha sido condenado a 17 años y seis meses de prisión por intentar matar a sus exsuegros en un garaje de Berja, en Almería. Los embistió con su coche de forma intencionada, primero al hombre y después a la mujer, cuando esta intentaba socorrer a su pareja. Ocurrió en marzo de 2023, y según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, actuó con la clara intención de acabar con sus vidas.

La Audiencia Provincial de Almería le impone 10 años de cárcel por intento de asesinato (contra el hombre) y 7 años y 6 meses por intento de homicidio (contra la mujer), además de prohibirle acercarse o contactar con las víctimas durante 17 años y someterse a 6 años de libertad vigilada tras cumplir la condena.

Sabía perfectamente lo que hacía

Según los hechos probados, el acusado esperó a sus exsuegros cerca de su casa, los siguió hasta un garaje donde iban a recoger unas cosas y, una vez dentro, aceleró bruscamente para arrollar al hombre, que quedó atrapado contra una columna. Instantes después, la mujer, que subía la rampa al ver lo que ocurría, también fue atropellada. El agresor gritó frases como: "sabes que te tenía que matar", "si no veo a mi hijo, no lo vais a ver nadie", y "de la cárcel se sale, pero del cementerio no". Intentó embestirlos otra vez ya caídos en el suelo, pero un vecino se interpuso y logró evitarlo. El agresor se dio a la fuga, pero fue detenido días más tarde.

El tribunal ha considerado que el acusado actuó con plena conciencia y con intención directa de matar, ya que para atacar, utilizó un vehículo de gran capacidad lesiva, y lo hizo por sorpresa. Rechaza la versión de la defensa, que intentó alegar que sufría una antigua lesión en el tobillo y que había consumido drogas, lo cual, según el fallo, no le impidió ejecutar un ataque planificado y letal. También se le absuelve de dos delitos de amenazas, al considerar que las frases que dijo estaban incluidas dentro del mismo acto violento.

Más de 330.000 euros de indemnización

El condenado deberá pagar 332.150 euros por daños y secuelas: 298.940 euros para el hombre, y 33.210 euros para la mujer, ya que ambos sufrieron lesiones muy graves, algunas de ellas permanentes. No obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un plazo de diez días.

