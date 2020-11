Críticas a Fernando Simón por sus palabras en una entrevista con los hermanos Pou: "No les preguntaba a las enfermeras si eran infecciosas"

Polémica por las palabras del director del Centro de Coordinación y Alerta de Emergencias Sanitaras, Fernando Simón, en una entrevista con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou.

Uno de los hermanos Pou preguntó a Simón: "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", a lo que el director del CCAES respondió: "No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

El Consejo General de Enfermería ha denunciado este domingo "comentarios sexistas y denigrantes" de Fernando Simón. En un comunicado, la vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería de España, Pilar Fernández, ha explicado que "resulta intolerable" que "una persona con la responsabilidad" de Simón "se permita intentar denigrar a una profesión tan absolutamente volcada con los pacientes" y "haga bromas y chistes" en una situación de pandemia "que tantas vidas y tanto sufrimiento ha costado".

Por ello, el Consejo de Enfermería le reclama que "tenga la decencia" de "pedir disculpas de forma inmediata" y reconozca "la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes y se abstenga de volver hacerlos nunca más".

"De lo contrario, estamos dispuestas a poner en marcha una recogida de firmas para pedir al Parlamento la reprobación pública de Fernando Simón y al Gobierno su cese inmediato", ha aclarado Fernández.