El PP denuncia a Fernando Simón en el Observatorio de la Mujer por sus comentarios sobre las enfermeras

Las polémicas palabras de Fernando Simón sobre las enfermeras en una conversación con los escaladores y hermanos Iker y Eneko Pou han propiciado que el PP haya denunciado ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) por lo que consideran unos comentarios "sexistas y vejatorios".

En el escrito de denuncia, impulsado por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, y la portavoz adjunta de la dirección del Grupo y responsable de Igualdad, Marga Prohens, se subraya que, según consta en los principios de dicho Observatorio, se considerará que un contenido es sexista o discriminatorio, entre otras causas, "en caso de ridiculizar, infravalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cualquier clase de actividad profesional".

Según el PP, los comentarios "sexistas y vejatorios" de Fernando Simón contra las enfermeras se produjeron en una entrevista online recogida en el canal de Youtube entre el director del CCAES y los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou.

En ella, uno de los hermanos Pou le preguntaba: "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara, si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infeccionas", a lo que Simón respondía: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

El grupo popular recuerda que "las profesionales de la enfermería llevan décadas luchando contra estereotipos machistas y sexistas que las denigran, no solo profesionalmente, sino como mujeres".

La queja del PP llega un día después de que el Consejo General de Enfermería informara de que está dispuesto a pedir la reprobación parlamentaria del doctor Simón y su posterior cese al Gobierno por esos comentarios, que consideran "sexistas, vejatorios y primitivos" contra las enfermeras.