Fernando Simón agradece el regalo de un retrato con su cara y asegura que es "vergonzoso": "No me lo esperaba y me ha emocionado recibirlo"

La popularidad de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha ido incrementando a lo largo de la pandemia del coronavirus. Cada día se cuela en los salones de miles de hogares para ofrecer la última hora sobre la pandemia.

Simón aseguró este viernes en rueda de prensa que ha recibido muchas cartas demostrándole afecto, "cuando tenga tiempo trataré de contestarlas a todas" ha asegurado y ha confesado que "para nada me molesta". Asegura que "es verdad que la fama, cuando vas andando por la calle, hace que ya no sea tan fácil moverse".

Aunque segura que no tiene redes sociales, no vive fuera del mundo. De hecho sabe que durante los últimos días se han hecho camisetas, tazas y hasta bolsas de playa con su cara. Simón sí ha querido aprovechar para lanzar un mensaje a quienes se aprovechan de su imagen: "estoy encantado de que la gente que lo necesite haga negocio con mi cara pero me gustaría más que dieran un pequeño porcentaje a ONG".

Su popularidad llega hasta tal punto que el pintor Pepe García, de la localidad sevillana de Viso del Alcor, le ha hecho un bonito retrato.

"Muchísimas gracias. La verdad es que no me lo esperaba y me ha emocionado recibir esto. No sé si lo colgaré en un lugar prominente de mi casa porque soy un poco vergonzoso para estas cosas, pero desde luego en un lugar importante sí. Muchísimas gracias por el regalo", agradece el experto en un vídeo publicado en Twitter por jochimet (@jochimet).