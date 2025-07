El psiquiatra de Elisa Mouliaá afirma que estaba medicada la noche de la supuesta agresión de Errejón: "Está fatal"

El psiquiatra José Cabrera, propuesto por la actriz Elisa Mouliaá, ha declarado este martes ante el juez que investiga al exdirigente político Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual. Cabrera afirma que la actriz estaba medicada la noche de los hechos, lo que pudo influir en su percepción al combinarse los antidepresivos con alcohol.

En su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el especialista ha señalado que Mouliaá tomaba sertralina, un medicamento prescrito para tratar la depresión. "Esta persona venía tocada de antes", explica, añadiendo que la actriz es "vulnerable por traumas previos". Cabrera ha advertido que la combinación de ese fármaco con alcohol, que presuntamente ingirió la noche de la fiesta en la que ocurrió la supuesta agresión, puede afectar negativamente la cognición.

"Un verdadero atentado contra su intimidad"

El psiquiatra ha ratificado su informe previo, donde califica lo ocurrido como un "abuso (…) imprevisto e injustificado" y "un verdadero atentado contra su intimidad" por parte de Errejón. Según ha explicado, se reunió con la actriz para valorar si su relato era consistente. "No es una mujer particularmente inteligente, no es muy ágil mentalmente (…) Tenía pocas luces al respecto", ha afirmado, describiendo que Mouliaá sufre "depresión, irritabilidad, obsesión, falta de sueño y pensamientos recurrentes".

También ha indicado que "es difícil deslindar entre lo que" la actriz ya sufría antes de conocer a Errejón y lo que presuntamente ocurrió después. "Ella tiene esa cita (con el político) y, según refiere, se siente desbordada porque no estaba preparada para asumirla", ha relatado el perito.

Preguntado por el juez, Cabrera ha reiterado que Mouliaá "no es una mujer de muchas luces", lo cual, a su juicio, "no es un arma para defenderse". Ha añadido que, tras analizar su situación, no cree que existan motivos ilegítimos detrás de la denuncia. "No tiene sentido montar esto para sacar un lucro económico o por despecho", concluye. Desde la defensa de Errejón se ha criticado que la denunciante se haya negado a ser evaluada por peritos distintos a los designados por su propio abogado, pese a haber sido solicitado por la defensa del exdirigente.

El psicólogo Capote admite haber ofrecido primero sus servicios a Errejón

Este martes también ha declarado el psicólogo José Capote, propuesto igualmente por la parte denunciante. Durante su intervención, ha reconocido haber ofrecido previamente sus servicios a Errejón. Según la defensa del exdiputado, Capote habría enviado un correo al entorno de Errejón mostrándose convencido de que era "inocente del cargo que se le imputa". Aunque no recibió respuesta, se puso nuevamente en contacto el 17 de enero, un día después de las declaraciones ante el juez de las dos partes.

La defensa asegura que, tras una llamada de la abogada de Errejón, Capote retiró su ofrecimiento "sin dar ninguna otra explicación". Posteriormente, entendieron que ya se había puesto en contacto también con la representación legal de Mouliaá, quienes sí lo contrataron. En sede judicial, Capote reconoce ese correo y explica que incluso llegó a publicar un tuit cuestionando la versión de la actriz, sugiriendo que si realmente hubiera sentido miedo, no habría permanecido en la fiesta ni se habría ido con Errejón.

Capote ha aclarado que prejuzgó el caso sin información y que su opinión cambió tras acceder a la documentación judicial. Defiende que "siempre favorece al que se lo merece" y que elaboró "un informe favorable a la verdad". Se ha ratificado en su informe y asegura que la actriz no dio consentimiento a los actos que denuncia. "Él dio por hecho que iba a tener consentimiento en todo momento", ha subrayado. Coincide con Cabrera al indicar que la mezcla de antidepresivos con alcohol "altera y potencia los efectos del fármaco".

Testimonios que contradicen a la actriz

Las declaraciones de los peritos se producen tras los testimonios del pasado 20 de junio, cuando Soraya, una de las organizadoras de la fiesta en la que ocurrieron los hechos, aseguró que Mouliaá le dijo que lo que pasó con Errejón "no era un delito" en ese momento. Según Soraya, la actriz se lo comentó en un audio que ya ha sido solicitado por el juez. Explicó que Mouliaá decidió denunciar después de informarse sobre casos similares y sentir un "deber moral" de hacerlo, "por motivos altruistas".

Ese mismo día también testificó Borja, otro organizador de la fiesta, que actualmente vive en Australia. Ambos testigos habrían roto su relación con Mouliaá tras su divorcio, ya que eran amigos de su exmarido. Borja explicó que escribió a Errejón tras conocer la denuncia porque le parecía injusta y aseguró haber hablado varias veces con él. "¿Cuál es el plan con el juicio?", dice que le preguntó al exdiputado, buscando información práctica del proceso. Borja también declaró que no vio afectada a Mouliaá aquella noche y que habría notado si Errejón la hubiera cogido del brazo en el pasillo. "No vi nada fuera de lo normal", aseguró, y añadió que la casa no tenía pestillos.

Finalmente, un tercer testigo, Hugo, señaló que no recuerda haber visto a la actriz bebiendo ni notó signos de embriaguez. Comentó que ambos se comportaban con normalidad cuando se marcharon y que, aunque Mouliaá le mandó mensajes después, él no los respondió.

