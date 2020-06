Fernando Simón consigue que las empresas que utilizan su imagen donen el dinero a ONG

Fernando Simón se ha convertido en un rostro habitual durante la pandemia del coronavirus. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, informa cada día de la evolución del Covid-19 y se ha ganado miles de fans. El director de alertas del ministerio de Sanidad ha respondido a una pregunta sobre las camisetas que ya se venden con su rostro.

Camiseta Fernando Simón | Antena3Noticias.com

Asegura que no tiene redes sociales pero no vive fuera del mundo. De hecho ha hablado de las camisetas e incluso de "bolsas de playa con mi imagen" ha dicho. Simón sí ha querido aprovechar para lanzar un mensaje a quienes se aprovechan de su imagen: "estoy encantado de que la gente que lo necesite haga negocio con mi cara pero me gustaría más que dieran un pequeño porcentaje a ONG".

Dicho y hecho, en pocas horas la marca 198 ha declarado en su cuenta de Twitter que destinaría lo ganado a la asociación Medicus Mundi, para la que el propio Simón trabajó.

"Pues dicho y hecho y doctor Simón. El 100% de los beneficios de las camisetas irán a partir de ya destinados a asociaciones locales y ONGs. Para empezar, a @medicusmundi donde colaboraste. Poco a poco iremos buscando asocis locales tb. Solo el pueblo salva al pueblo", escribieron en su cuenta de Twitter.

La tienda Tres En Un Burro ha salido a explicar que ya destinaban parte de las ganancias al Banco de Alimentos. "Nosotros ya donamos de las camisetas de Fase Burra (Donde están inlcuidas las de Fernando Simón) una parte a Banco de Alimentos.

Por último, la tienda La Tostadora ha afirmado también desde su cuenta de Twitter que donará 2 euros por camiseta a la iniciativa #YoMeCorono.