Fernando Simón agradece las cartas a sus fans que incluso hacen camisetas con su cara

Fernando Simón se ha hecho habitual diariamente en los televisores de todas las casas. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, informa cada día de la evolución del coronavirus y se ha ganado detractores y seguidores.

En la rueda de prensa de este viernes junto al ministro de Sanidad desde el Palacio de La Moncloa ha surgido el tema de sus fans.

Fernando Simón agradece las cartas de sus fans

Simón ha aprovechado la comparecencia para agradecer las cartas de sus fans, "no me molesta, es un halago que la gente se preocupe por mi en muchos casos con muchísimo cariño" ha dicho.

Asegura Simón que ha recibido muchas cartas demostrándole afecto, "cuando tenga tiempo trataré de contestarlas a todas" ha asegurado y ha confesado que "para nada me molesta". Asegura que "es verdad que la fama, cuando vas andando por la calle, hace que ya no sea tan fácil moverse".

Camisetas y objetos de playa con la cara de Fernando Simón

El director de alertas del ministerio de Sanidad ha respondido a una pregunta sobre las camisetas que ya se venden con su rostro.

Asegura que no tiene redes sociales pero no vive fuera del mundo. De hecho ha hablado de las camisetas e incluso de "bolsas de playa con mi imagen" ha dicho. Simón sí ha querido aprovechar para lanzar un mensaje a quienes se aprovechan de su imagen: "estoy encantado de que la gente que lo necesite haga negocio con mi cara pero me gustaría más que dieran un pequeño porcentaje a ONG".

Simón ha sido uno de los españoles que se contagió por el coronavirus y dejó de ejercer su labor de portavoz durante varias semanas.

En los tribunales hay denuncias contra su gestión de personas que le consideran responsable de no tomar medidas a tiempo para frenar la pandemia.

Su hermano Marcos hizo pública una carta en defensa del director de Alertas en la que defendía su labor y lo calificaba de "mi héroe".