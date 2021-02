¡Feliz Día de San Valentín! Las mejores frases y felicitaciones para enviar el 14 de febrero

Las frases de San Valentín serán tendencia este domingo y las felicitaciones en forma de dedicatorias de amor se intercambiarán durante todo el Día de San Valentín. Decía Jacinto Benavente que para hacernos amar no debemos preguntar a quien nos ama “¿Eres feliz?”, sino decirle “¡Qué feliz soy!”. Hoy es día de agradecer lo bien que te sientes al lado de esa persona especial y desearle un Feliz Día de los Enamorados.

Hemos hecho para tí una selección de las mejores felicitaciones para el Día de San Valentín, para ayudarte a declarar tu amor este 14 de febrero, tanto si tu amor es correspondido en pareja, como si es un amor secreto, prohibido o platónico; podrás aprovecharlas para enviar por Whatsapp un mensaje del Día de los Enamorados, incorporarlas a un texto más largo, quizá al cuerpo de una carta de amor de tu puño y letra, o para acompañar la entrega de tu regalo de San Valentín 2021. No hay excusa, y aunque el amor debe demostrarse en el día a día, una vez al año podemos ponernos aún más ñoños.

Frases de películas y canciones para declarar tu amor en San Valentín

Recurrir a frases de amor en películas, citas de amor de autores célebres, o a versos de alguna canción que representen tu sentimiento, puede ser una buena estrategia para elegir las dedicatorias de San Valentín con las que sorprenderás a ese ser querido en este 14 de febrero. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

“Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar”. Pablo Alborán.

“Te necesito como a luz del sol en este invierno frío pa’ darme tu calor. Te necesito como a luz del sol. Tus ojos el abismo donde muere mi razón”. Amaral.

"Ya hace algunos siglos que he empezado a sospechar que he caído sin quererlo en tu gravedad". Love of Lesbian.

“Cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible”, de la película “Cuando Harry encontró a Sally”.

“Amor es una palabra muy débil para describir lo que siento”, de la película “Annie Hall”.

“No soy un hombre inteligente, pero sé lo que es el amor”, de “Forrest Gump”.

“Ven a dormir conmigo. No haremos el amor, el amor nos hará”. Julio Cortázar.

“Reírse con otro es el mayor síntoma de amor”. Carmen Martín Gaite.

“Me estás enseñando a amar. Yo no sabía. Amar es no pedir, es dar. Mi alma, vacía”. Gerardo Diego.

“El amor es lo único que crece cuando se reparte”. Saint-Exupéry.

“Pon amor donde no haya amor y sacarás amor”. San Juan de la Cruz.

[[H3:Frases originales para el Día de San Valentín]

Si lo que quieres es que el romanticismo penetre hasta tus entrañas para elegir tu felicitación de San Valentín, podemos subir un escalón más y ponernos mucho más intensos. Echa un ojo:

“No sé si vivo para pensar en ti o si pienso en ti para poder vivir”.

“Anoche miré al cielo y empecé a dar a cada estrella una razón por la que te quiero tanto. Me faltaron estrellas”.

“Eres el último pensamiento en mi mente antes de quedarme dormido y el primer pensamiento cuando me despierto cada mañana”.

“Antes no te conocía, ni pensaba conocerte, ahora que te conozco no puedo vivir sin verte”.

“Sólo vivo en la gloria de mirarte. Sólo muero en la pena de no verte”. Agustín Moreto.

”Una mirada, dos pasos, tres palabras, cuatro caricias, cinco suspiros, seis emociones, siete besos, ocho sueños, nueve promesas...un amor”.

“Te quiero no por lo que eres, sino por lo que soy yo cuando estoy contigo”.

“Te quiero más que ayer, pero menos que mañana”.

Si prefieres optar por darle un toque de humor a tu felicitación de San Valentín, también te pueden servir estas ideas:

“Deberías de llamarte Google porque tienes todo lo que busco”.

“Si no sabes cuánto mide el universo, entonces no sabes cuánto te quiero”.

“Creía que no podía respirar porque te amo, hasta que supe que era por el asma, ahora te asmo”.

“No desayuno por pensar en tí, no como por pensar en tí, no ceno por pensar en tí, y no duermo… ¡porque tengo hambre!”

“Soy dueño de todas estas frases de amor que te envío, incluso de aquellas que son de copiar y pegar”.

Frases de San Valentín para amigos

Has de saber que en San Valentín no sólo se evoca el amor romántico, sino también la amistad. Aprovecha este día para celebrar ese tesoro que son los amigos, desearles buena suerte en el amor y si la relación afectiva que tenéis puede ir más allá, quizá también puedas dejarlo entrever en alguno de tus mensajes de San Valentín.

“Un amigo es como las matemáticas: suma alegrías, resta dolor, multiplica la felicidad y divide la tristeza”.

“Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía”. Frida Kahlo.

"Nadie sabe que te amo, solo mi alma y es muda”.

“Te quiero de esa forma en la que se quieren todos los patos: Patolavida”.

“Si no te lo he dicho, por si me he olvidado, por si hace mucho que no lo escuchas, por si tienes dudas o sólo porque sí, tienes que saber que te quiero”.