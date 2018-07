Los familiares de los afectados de los 'Miguelianos': "El único culpable es Miguel Rosendo, los demás son víctimas"

Los familiares de las víctimas de la secta de los 'Miguelianos' y de Miguel Rosendo da Silva, que se encuentra en prisión sin fianza, han hablado de cómo se sienten sobre lo sucedido. Para ellos sólo hay un culpable: "Rosendo es el único cupable, todos los demás son víctimas".



Con todo, no pueden olvidar que fueron ellos los que llevaron a sus hijos a la organización: "Yo me siento culpable. Nadie me puede quitar de encima esa sensación".



Carlos, el padre de Marta Paz, considerada mano derecha de Rosendo, cuenta cómo se encuentra su hija: "Está destrozada. No quiere volver con nosotros. Yo sé que necesita ayuda pero ella piensa que no".