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Accidente de Adamuz

Los familiares de las víctimas de Adamuz piden que se asuman responsabilidades: "Contaremos que nuestros políticos son peligrosos"

'Memoria, justicia y verdad' ha sido el lema que han gritado frente al Congreso de los Diputados los familiares de las víctimas de Adamuz.

Concentración por las víctimas de Adamuz en el Congreso

Sillas vacías en el Congreso por las víctimas de Adamuz | EFE

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María Eugenia perdió a su marido en el accidente. “ Mi vida se ha roto. Mi marido se ha ido”, nos dice mientras trata de contener las lágrimas. Ambos viajaban en el tren Iryo.Volvían de Málaga a Madrid, de un viaje de fin de semana en pareja. Él tenía 52 años. “Fue una ruleta rusa bastante macabra”, asegura.

Ella, como el resto de los familiares de las víctimas, dicen que: “Queremos pedir justicia y verdad. Sentimos que se están riendo de las víctimas”. Piden a las instituciones y a los políticos, que se depuren responsabilidades: “ Me siento muy impotente. Nos sentimos frustrados y desmoralizados”, apostilla María Eugenia. Todavía no se ha recuperado físicamente de las lesiones que le produjo el accidente, menos de las psicológicas. Aunque volverá a caminar, de momento, tiene que utilizar una silla de ruedas: “ El dinero o las indemnizaciones no van a compensar mi vida”.

María Fernanda perdió a su hijo Agustín, que era tripulante del AVE desde hace veinte años. Entre lágrimas, dice que le han robado la vida: “Él me decía que las vías estaban muy mal y que el día menos pensado le iban a recoger con cucharillas, porque todo estaba fatal”. Y añade: "Recuerdo que me decía que “algún día iba a haber algo grave que iba a pasar, pero yo no creí nunca que le iba a pasar a mi hijo”.

Agustín tenía 39 años y ahora su madre se siente engañada: “ Esto no se puede permitir, se sabía que muchos tramos de vía estaban en mal estado”. Dice que no le convence las explicaciones que les están dando”.

47 sillas vacías

Se quejan de que a estas alturas, nadie les haya pedido perdón. Exigen verdad y que se respete su dolor. "Queremos responsabilidades y acciones. Queremos dimisiones y dignidad política", ha enfatizado el portavoz de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper. Dicen que Adamuz, no fue un accidente, sino un cúmulo de irresponsabilidades.

Alba, ha venido en coche desde Huelva, porque dice que no es capaz de montarse en un tren. Nos cuenta que se siente afortunada porque su madre y hermana, se recuperan de las heridas sufridas. Un duro trance que nunca olvidarán: “ Para nosotros han vuelto a nacer”. Y apostilla: “ mi hermana y mi madre no tienen fuerza para estar aquí, por eso estoy yo. Hay que pedir justicia, hay muchas víctimas que desgraciadamente ya no tienen voz”

Han leído un manifiesto, el mismo que representantes de la asociación han entregado en el registro del Congreso. Un texto con duras palabras. Porque 87 después, la herida de Adamuz aún sigue abierta.

En su corazón y en su recuerdo cada una de las víctimas. Por ellas, han colocado 47 sillas vacías, 46 nombres que perdieron la vida en el accidente de Adamuz y otro, el del maquinista sevillano muerto en el accidente de Rodalies de Gelida, que ocurrió poco después.

47 familias truncadas que reclaman que se depuren responsabilidades para que tragedias como éstas, no vuelvan a ocurrir.

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