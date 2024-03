Los familiares de Eduardo denunciaron su desaparición y descubrieron por sorpresa que había muerto y ya estaba enterrado

Eduardo Jiménez Rolando, un hombre de 64 años, desapareció en Málaga el pasado mes de febrero. Los familiares alertaron a las autoridades de que estaba en paradero desconocido y no conseguían contactar con él. La sorpresa fue para ellos al enterarse, días más tarde, de que Eduardo estaba muerto y ya había sido enterrado sin que nadie se lo notificase.

Desde SOS Desaparecidos se lanzaba una alerta de búsqueda el pasado 26 de febrero, según recoge el medio 'La Voz del Sur'. Amigos, familiares y allegados buscaron al hombre desaparecido, pero sin éxito. Ahora, la familia sabe que ya está enterrado.

Desde la Comisaría de Policía Nacional de Málaga informan de que el pasado 29 de febrero, varios agentes acudieron a una vivienda ante la llamada de un vecino que informaba de que había fallecido un conocido al que había acogido en su casa. Los médicos que también se desplazaron a la vivienda certificaron que la personas había fallecido por causas naturales.

La Policía Nacional trató de localizar a algún familiar, pero las gestiones "resultaron infructuosas". Además, aseguran que la persona que había llamado a la Policía declaró que el propio hombre le dijo que no tenía familia. El caso pasó a ser competencia de asuntos sociales. La Asociación de Desaparecidos había emitido la alerta tres días antes.

En el comunicado de la Policía Nacional, se explica que fue el 8 de marzo cuando un familiar del hombre fallecido interpone denuncia por la desaparición tras llevar varios días sin noticias. El grupo de Homicidios comienza las averiguaciones para tratar de localizar a la persona presuntamente desaparecida (no existe base de datos de personas fallecidas por causas naturales). Luego acudieron a un centro de salud con la denuncia de la desaparición y allí le informaron de que había muerto y estaba enterrado.

SOS Desaparecidos envía una carta a Interior

Desde SOS Desaparecidos han querido enviar una carta al Ministerio del Interior solicitando información del caso de Eduardo Jiménez, quién falleció y no fue notificado a la familia.

"El fatal desenlace lo han conocido sus familiares cuando, en las pesquisas por intentar encontrarlo, acudieron al centro de salud al que habitualmente iba 'para saber si había aparecido o le había pasado algo'. Cuando preguntaron por él, los facultativos entraron en la base de datos y descubrieron que ya no aparecía en la misma. Cualquier referencia a su expediente había desaparecido 'y que estaba fuera de la Seguridad Social'. Y no por un error informático, sino porque había fallecido. Incluso, pese a no haber habido notificación alguna a los familiares, el cuerpo ha sido enterrado", se lee en la carta remitida al Centro Nacional del Desaparecidos, en la que piden explicaciones por lo sucedido y conocer qué medidas se tomarán para que algo así no vuelva a suceder.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com