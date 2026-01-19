Los familiares de los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz, piden ayuda: "Llevamos desde las 21:00h intentando contactar con mi padre"

Pasan las horas, y muchos familiares siguen sin saber nada de algunos pasajeros que viajaban en los dos trenes que protagonizaron el fatídico accidente de este domingo, en el que han perdido la vida ya 39 personas. Según ha confirmado la portavoz de prensa de la Junta de Andalucía en Córdoba, en el Centro Cívico Poniente Sur de la Plaza de Toros de Córdoba "hay familiares de alrededor una treintena de viajeros". 30 personas que esperan noticias de los suyos, y que mientras tanto, han acudido a las redes sociales para pedir ayuda desesperadamente para localizar a los pasajeros que todavía no han sido encontrados, con la esperanza de que estén con vida.

En el caso de Eva, ha recurrido a la red social X para buscar a Miriam, una joven de 27 años que viajaba sola en el tren dirección Huelva, y que llevaba puesto un pantalón verde.

Ricardo se encuentra buscando a su padre, un señor que viajaba en el tren dirección Huelva, y pide a la gente que viva en Adamuz que contacte con él en caso de localizarlo.

Ana, una superviviente del accidente, busca a su perro Boro que viajaba con ella y con su hermana dirección Madrid, y se ha perdido. Es un perro de unos 20kg de color negro, y que su dueña busca desesperadamente, ya que su hermana embarazada, quien también viajaba en el tren y permanece ingresada en la UCI, quería mucho a Boro, y Ana cree que "sería un gran apoyo para ella".

Sandra está buscando a María Eugenia Gallego, una mujer que viajaba en el vagón número 8, y que llevaba puesto una chaqueta blanca y un pantalón negro.

En el caso de Álvaro recurre a las redes sociales para buscar a su padre Andrés, con quien llevan intentando contactar desde las nueve de la noche, y que viajaba en el tren dirección a Huelva.

Lucía busca desesperadamente a Félix, Pepe, Cristina y Pepe, una familia de cuatro personas de Huelva, que sigue sin aparecer.

Antonio pide a los vecinos de Adamuz que encuentren a su tío Rafael Millán Albert, quien viajaba en el Alvia accidentado y del que no tienen noticias.

Natalia ha acudido a las redes sociales de Instagram y X, para buscar al primo de una amiga suya, que permanece desaparecido desde este domingo y viajaba en uno de los trenes que colisionaron. Se llama José María Martín, y no saben nada de el.

Gema sigue sin saber nada de Antonia, que viajaba con su hija en el tren dirección Huelva, y de la que no saben nada desde este domingo.

Además, la Guardia Civil ha habilitado varias oficinas para que los familiares puedan aportar muestras de ADN de los pasajeros, para facilitar las labores de identificación.

