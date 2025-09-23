La familia de un joven de Chiclana pide ayuda para acceder a una rehabilitación clave tras un accidente grave

Hace casi un año, la vida de Abraham, un joven de 20 años natural de Chiclana (Cádiz), cambió por completo tras sufrir un accidente de moto que lo dejó al borde de la muerte. Diez meses después, su familia celebra que haya sobrevivido contra todo pronóstico, pero la lucha continúa: ahora, necesitan apoyo económico urgente para poder costear una rehabilitación neurológica especializada, esencial para su recuperación.

El accidente ocurrió cuando Abraham salía con amigos para probar su moto nueva, la caída le provocó un traumatismo craneoencefálico severo con tres fracturas en el cráneo. Desde el primer momento, el diagnóstico fue desolador. Según sus padres, los médicos advirtieron que no esperaban que sobreviviera. Fue inducido al coma, perdió mucha sangre y tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital de Puerto Real. A partir de ahí, comenzó una evolución lenta pero esperanzadora que aún no ha terminado.

Campaña para recaudar fondos

Hoy, Abraham todavía sigue en proceso de recuperación, pero lo que necesita ahora va más allá de las terapias convencionales. Según explica su madre en un vídeo difundido a través de redes sociales, el joven asiste tres veces por semana a terapias ambulatorias, pero no son suficientes para estimular su cerebro y recuperar las funciones que ha perdido. Su madre cree que necesita trabajar su cabeza con neurorehabilitación, pero la Seguridad Social no cubre los gastos y es una terapia muy costosa, por lo que la familia no puede asumir el desembolso. Después de diez meses luchando, tanto Abraham como su familia, no quieren rendirse y piden ayuda solidaria para pagar el tratamiento.

Ante esta situación, la familia ha lanzado una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan acceder al tratamiento necesario. Han habilitado un número de Bizum, el 744 790 068, y una cuenta bancaria (ES66 1583 0001 1390 1711 5448) para quienes quieran colaborar. Algunos comercios locales ya han mostrado su apoyo, como el obrador de San Fernando que ha puesto en marcha una iniciativa solidaria con la venta de tartas, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la causa. La familia de Abraham, sigue confiando en la solidaridad de la ciudadanía para que su avance no se frene por falta de recursos y su lucha pueda tener un final feliz

