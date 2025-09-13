Óbito
Muere el ex delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, en un accidente de moto
Tenía 72 años y era natural de Santoña.
Publicidad
El ex delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, ha fallecido en un accidente de moto en San Mamés de Meruelo, Cantabria.
Según informa la delegación del Gobierno en la comunidad, el accidente se produjo en la tarde de este viernes, sobre las 20: 15 horas, al salirse de la vía la moto que conducía.
Este accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Mamés de Meruelo.
Hasta el lugar del accidente, se trasladaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar la muerte.
Más Noticias
- Pedro Sánchez confirma que España enviará más medios aéreos al flanco este de la OTAN: "Putin no nos va a amedrentar"
- Montero asegura que ha iniciado contactos para sacar adelante los Presupuestos pero los partidos lo niegan
- Alberto Núñez Feijóo: "Quien gobierna atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la Democracia"
Agustín Ibáñez tenía 72 años y era natural de Santoña. Fue delegado de Gobierno entre los años 2004 y 2011, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Publicidad