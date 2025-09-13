Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere el ex delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, en un accidente de moto

Tenía 72 años y era natural de Santoña.

Tania Taboada
El ex delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, ha fallecido en un accidente de moto en San Mamés de Meruelo, Cantabria.

Según informa la delegación del Gobierno en la comunidad, el accidente se produjo en la tarde de este viernes, sobre las 20: 15 horas, al salirse de la vía la moto que conducía.

Este accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Mamés de Meruelo.

Hasta el lugar del accidente, se trasladaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar la muerte.

Agustín Ibáñez tenía 72 años y era natural de Santoña. Fue delegado de Gobierno entre los años 2004 y 2011, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

