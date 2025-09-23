Descarrila un tren de mercancías en Zaragoza y deja herido grave al maquinista

Un aparatoso accidente rompió ayer la tranquilidad de la tarde en las inmediaciones del centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza. Un tren de mercancías que circulaba desde la localidad navarra de Noáin hasta el puerto de Barcelona, descarriló cerca de la carretera Z40, provocando una gran movilización de los servicios de emergencia. El maquinista, único tripulante de la locomotora en ese momento, resultó herido de gravedad y fue trasladado al hospital Miguel Servet de la capital aragonesa, donde permanece ingresado con un pronóstico reservado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:15 horas, cuando varios vagones del convoy de la compañía Continental se salieron de la vía por causas que todavía se investigan. Según testigos, la locomotora perdió la alineación en un tramo cercano a la salida hacia Plaza Imperial, lo que provocó que parte de la carga quedara volcada junto a la vía. Aunque la zona es muy transitada por vehículos y peatones, no se registraron más heridos.

Se analiza el estado de las vías

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de Bomberos de Zaragoza, Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional. Los efectivos trabajaron durante horas para rescatar al maquinista atrapado en la cabina, asegurar el perímetro y descartar riesgos de incendio o vertido de materiales. Según ha informado la Guardia Civil, el accidente y el posterior despliegue de servicios de emergencia no han afectado a la línea de alta velocidad, sino únicamente a la convencional por la que circulaba el convoy.

Adif y Renfe confirman que se han iniciado trabajos de reparación en la infraestructura y la retirada de los vagones descarrilados. Además, un equipo técnico ha analizado el estado de las vías para garantizar la seguridad antes de reanudar el servicio con normalidad. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento.

