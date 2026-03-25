La familia del joven agredido en La Herradura pide ayuda: "5 minutos más y matan a mi hijo"

La familia de Roberto García, un joven de 22 años brutalmente agredido durante las fiestas de La Herradura (Granada), ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar a los responsables de la agresión, que tuvo lugar de madrugada mientras la víctima esperaba el autobús para regresar a casa.

Los hechos, que ya están siendo investigados por la Guardia Civil, han causado una gran conmoción en la zona.El joven, vecino de Motril, se recupera de numerosas contusiones y hematomas tras una agresión que asegura se produjo de forma repentina y sin motivo aparente. Los hechos ocurrieron entre las dos y media y las tres de la madrugada del pasado sábado, cuando se encontraba junto a su hermana esperando el autobús habilitado con motivo de la feria de San José.

Según consta en la denuncia, Roberto comentó en voz alta que el transporte no llegaba y que quizá sería mejor regresar andando hasta Almuñecar, dirigiéndose a cuatro chicos a los que confundió con amigos de su primo. “No perdamos el tiempo, no hay autobús”, afirmó de manera “pacífica y correcta”, sin imaginar la reacción que provocaría.

Lesiones en nariz, ojo y oreja

Acto seguido, comenzaron a golpearle violentamente, propinándole múltiples patadas, especialmente en la cabeza, mientras otras tres personas sujetaban a su hermana para impedir que interviniera en su defensa. La agresión cesó cuando apareció una patrulla de policía tras la llamada de los vecinos, momento en el que los atacantes huyeron.

"Si la policía tarda 5 minutos más a mi hijo lo matan. No ha tenido un derrame cerebral por suerte", ha asegurado el padre de Roberto, visiblemente afectado. Afortunadamente, tras permanecer varias horas en observación en el Hospital Santa Ana de Motril, descartaron lesiones cerebrales graves, como fracturas o derrames, aunque presenta el tabique nasal desviado seis milímetros y lesiones en un ojo y una oreja que siguen bajo seguimiento médico.

Ahora tendrá que esperar que baje la inflamación para valorar una posible intervención quirúrgica. Actualmente se encuentra en su domicilio, medicado y en proceso de recuperación.

Agresión a un matrimonio días antes

La familia ha interpuesto denuncia formal ante la Guardia Civil, que mantiene abierta la investigación para identificar a los siete implicados en la agresión. Gracias a las primeras informaciones aportadas por ciudadanos, ya existirían sospechas sobre al menos dos personas que podrían facilitar la identificación del resto.

De hecho, unos días antes un matrimonio también sufrió una brutal agresión por un grupo de jóvenes que "coinciden en la descripción de los que atacaron a mi hijo".

Los familiares han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos similares se repitan. Asimismo, han solicitado al Ayuntamiento la instalación de cámaras de vigilancia en la parada de autobuses donde tuvo lugar la agresión, con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar la identificación de posibles agresores en el futuro.

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