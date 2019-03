La familia Arcos sospecha que el cuerpo esté enterrado en una de las propiedades del imputado

Rosa Arcos, hermana de la desaparecida hace quince años María José Arcos, ha reclamado hoy a la Guardia Civil que busque el cuerpo de su hermana en las fincas del imputado en este caso, R.V., puesto que "esa teoría es mucho más consistente que las otras opciones" barajadas por la propia familia. En conferencia de prensa, Rosa Arcos descartó la posibilidad de que el imputado usara un barco para deshacerse del cuerpo, puesto que la embarcación que utiliza R.V. "no se fondeó hasta el día 18", sostuvo, y la desaparición ocurrió el 15 de agosto de 1996.

Arcos mostró su satisfacción con el nuevo rumbo de la investigación, tras la imputación del hombre y su entrada en prisión, pero lamentó que la familia de la desaparecida tuviera que esperar 15 años, lo que atribuyó a que en 1996 no existía ninguna ley de violencia de género "con la que se hubiera procedido de otra forma". "Soy consciente de que en 1996 era imposible enjuiciar a alguien a partir de indicios, pero hoy eso se puede hacer", sostuvo en referencia a crímenes en los que no aparecen los cadáveres. No obstante, denunció que "se fue excesivamente condescendiente" con el imputado en las primeras fases de la investigación, las cuales "se hicieron mal", precisó.

El abogado de la familia, Evaristo Nogueira, pidió el pasado viernes todas las "diligencias oportunas" para esclarecer si el cuerpo está enterrado en una finca del imputado. Por ello, el letrado de la acusación solicitará todas las pruebas técnicas, tecnológicas, periciales y testificales que considere "oportunas para ahondar más en lo que ya hay hecho", admitió Arcos. Rosa Arcos recordó que durante estos 15 años su familia guardó "muy conscientemente" los datos personales del imputado y respetó su presunción de inocencia, por lo que pidió el mismo respeto al "derecho de formular acusación" por parte de su familia. María José Arcos tenía 35 años cuando desapareció el 15 de agosto de 1996 sin dejar rastro alguno de su paradero, mientras que su coche fue hallado días más tarde frente al faro de Corrubedo, en el municipio coruñés de Ribeira, en cuyo interior se encontraba su cartera con documentación y otras pertenencias personales, aunque no se halló huella alguna.