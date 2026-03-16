La falsa orden militar y religiosa de Cádiz que vendía billetes sin valor por cientos de miles de euros

La puesta en escena recordaba a la de los telepredicadores americanos. Videoconferencias, mensajes en tono solemne y un discurso pensado para embaucar a personas con escasa cultura financiera. Ofrecían a sus víctimas la posibilidad de adquirir billetes exóticos, de apariencia lujosa, que, según les prometían, tenían un valor de cientos de miles de euros.

La realidad es que era una estafa. Para dar más veracidad a la trama, llegaron a crear una orden o fundación de carácter militar y religioso en el que su líder se presentaba como ‘General Comandante de los Capellanes para España y Francia’, o incluso, como líder de los capellanes de Europa, Asia y Oceanía.

En la denominada ‘Operación Capellán’, la Guardia Civil ha detenido a cinco personas que formaban parte de este grupo criminal, asentado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Los detenidos comercializaban, al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), billetes exóticos de muy escaso valor monetario que vendían por cientos y miles de euros o incluso por medio de participaciones. De esta forma, llegaron a acumular más de diez millones de euros, en un breve periodo de tiempo.

La operación comenzó a mediados de 2024, después que se localizara a un grupo de personas que habían visto incrementado su patrimonio de manera exponencial, sin justificación legal y unidos entre sí por fuertes lazos familiares. Ahora se ha desarrollado la segunda fase en la que también se ha investigado a otra persona.

De pizzero a ‘General Comandante de los Capellanes’

Según los investigadores,a las que dotaban de un estilo similar al de los telepredicadores americanos. Para dar más veracidad a la trama, llegaron a crear una orden o fundación de carácter militar y religioso, cuyo cabecilla ya en prisión, pasó en un breve plazo de tiempo, de repartidor de comida a domicilio a líder de una organización criminal.

La explotación de la segunda fase de la operación “Capellán” ha finalizado en marzo, con cinco detenciones y la investigación en prisión del líder de la organización, así como la intervención e investigación de ocho empresas lucrativas nacionales y una de la Unión Europea vinculadas a la organización criminal investigada. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz, bajo la tutela del Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda.

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