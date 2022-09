El factor común de todos los podcast que triunfan en 2022

Todos intentamos seguir las tendencias del momento, y no solo hablamos de las tendencias con respecto a las modas textiles. Actualmente las modas que más influencian a la sociedad están en la red. Hoy 30 de septiembre del 2022 celebramos el Día Internacional del Podcast 2022.

Desde que nos levantamos para ir al trabajo estamos conectados a los móviles para: informarnos, comunicarnos, revisar redes sociales, escuchar música, ver videos o consumir la moda del momento: los podcast. Estos se consumen de forma masiva por aplicaciones como Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcasts, Speaker, MixCloud, Apple Podcasts, ...

El objetivo por el cual se creo este tipo de contenidos es el de dar a conocer el poder del podcast en la transmisión del conocimiento y el entretenimiento.

¿Qué es un podcast?

Un Podcast es una emisión de radio o televisión, pero generalmente de audio (radio), que puede descargar el usuario de internet mediante una suscripción previa y puede escucharlo en su ordenador, en su móvil, tablet y consumirlo online.

Encontramos podcast sobre contenido educativo como clases de inglés, historia, explicaciones de temas relacionados con aquellos que en junio o septiembre se enfrentan a la selectividad, … Podcast de algún hecho que sucediese recientemente, alguna noticia que sucede en el tiempo, … Hay podcast para cualquier ámbito o gusto de la sociedad.

El poscasting permite que una persona escuche un contenido determinado al que puede acceder mediante una suscripción. La característica más importante y por la que se diferencia del resto de contenidos online es que el podcast es un archivo que se escucha en streaming (es decir grabado que puedes escuchar en el momento que mejor te venga). Los podcast contienen las notificaciones necesarias para que el consumidor pueda acceder al contenido lo más rápido posible.

El termino Poscast viene de la lengua inglesa y se forma a partir de la acronimia entre el iPod (reproductor portátil) y broadcast (cuyo significado es la trasmisión o emisión de un contenido determinado).

La estructura del podcast es muy sencilla. El audio debe ser de unos 20- 45 minutos de duración. Los elementos que contiene un podcast no solo es la narración del contenido, también escuchamos música, ruidos que nos contextualizan la historia, otras voces; en el caso de un tema informativo meteríamos las voces de expertos y relacionados con el hecho (esto ayudaría porque el receptor no estaría escuchando un audio lineal, sino que tendría momentos en los que llamase más o menos su atención).

En el comienzo solo se podía escuchar el contenido al entrar en la web y visualizar el contenido o dar al play. Para un podcast esa no era la mejor forma de acceder porque el entrar a la web implicaba que el internauta se perdiese por el camino. Poco después este problema se solucionó con agregadores de contenido.

El auge de los podcasts en España

La fama que han adquirido los podcast es por que el un contenido que puedes escuchar bajo demanda, es decir puedes escucharlo en cualquier lugar y cuando a ti te venga bien. Esto es debido a que es un contenido grabado y el consumidor puede escucharlo con total libertad. Actualmente tenemos mucho menos tiempo y muchas cosas que hacer a lo largo del día, por ello, el podcast ha llegado para ayudar a la sociedad a aprovechar el tiempo disponible y aumentar la productividad diaria. Para dar al play de tu podcast donde tu quieras: en el gimnasio, durante el descanso de tu trabajo, en el transporte público, cocinando, etc.

La pandemia del Covid- 19 ayudó psicológicamente a los usuarios a desconectar y entrar en alguno de los temas que fuesen de su interés durante el baño, a la hora de dormir, al cocinar o limpiar la casa o en algún momento en el cual se sintiesen más abrumados por la sociedad.

Los podcast te dan nuevos conocimientos con cada episodio que escuchas. Hay muchos podcast sobre relatos o novelas. No obstante, la mayor parte de podcast que encontramos son informativos, es decir, temas de carácter informativo y del cual has querido saber más sobre el tema. La información tan completa que te brinda este tipo de contenidos hace que aprendas de forma didáctica e interesante ya que no tienes que sentarte frente a un libro y memorizar sino que, tienes que escuchar un relato, generalmente es contado con un story telling/ narración atractiva, que evoca motivación y sentimiento de realización al saber más sobre el tema y aprender sin ningún tipo de dificultad al respecto.

Ayuda a la inspiración y a las habilidades del usuario. Ponemos en práctica por medio de la escucha y la atención ciertas habilidades como la memorización, la creatividad de ver que la información no está encorsetada, …

Entre otras ventajas es que lo tenemos en nuestro bolsillo y la diversidad de contenido que encuentras.

Este tipo de contenido tiene una gran diversidad de ámbitos, para ver este amplio abanico vamos a enumerar los podcast más escuchados: "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" de @marianrojasestape, "Entiende tu mente" de @crisblancofdz, "Por si las voces vuelven" o " El informativo en un minuto" de Ángel Martín, …

Día internacional del podcast, ¿por qué se celebra el 30 de septiembre?

Pasamos alrededor de 38 horas al mes escuchando podcast. Y hoy, 30 de septiembre del 2022 celebramos el día del Podcast.

Todo comenzó el 30 de septiembre del 2014, Steve Lee, el fundador de Modern Life Network (una web que ofrece un gran número de podcast relacionados con la tecnología, estilo de vida, deportes, negocios y sociedad), celebró el día Nacional del Podcast con una emisión de 6 horas. Fue tal ampliad e importancia que adoptó en la sociedad a nivel internacional que cambiaron de nombre a este día para llamarlo Día Internacional del Podcast, invitando a los podcasters y líderes de la industria a compartir sus historias, experiencias y viajes en podcast.

Puedes encontrar podcasts de cualquier tema: de mitología, programas de zombies, jardinería, reparación de coches, caza, programación de computadoras, y simplemente noticias sencillas sobre eventos y acontecimientos recientes.