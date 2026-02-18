Noticias de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Miércoles marcado por el terremoto en Interior con la dimisión del jefe de la policía y el terrible doble crimen de Xilxes.

Detenido el padre de la niña asesinada en Xilxes junto a su madre

El marido de la madre degollada con su hija en Xilxes ha sido detenido por quebrantar la orden de alejamiento. Él insiste en que cuando llegó a la casa se las encontró ya muertas y dice que estaba en Valencia y que recibió un mensaje de su hija alertándolo de que algo ocurría. Tanto la madre como la hija aparecen en el programa VioGén.

Terremoto político en Interior

Dimite el jefe de la Policía tras haber sido acusado de violación. La denunciante es una subordinada con la que había mantenido una relación. Asegura que José Ángel González la violó en su vivienda oficial del Ministerio. Además, habría sufrido coacciones para que no denunciara los hechos. El DAO, el director adjunto operativo, declarará el próximo 17 de marzo.

Pedro Sánchez de viaje en la India

Hoy, sesión de control al gobierno sin el presidente. Pedro Sánchez está en la India. Se hablará mucho en los pasillos del Congreso de las negociaciones de PP y VOX en Extremadura. Y del movimiento de Rufián pidiendo unidad a la izquierda del PSOE. Hoy celebra el primer acto con Emilio Delgado de Más Madrid.

Detenido un hombre armado a las puertas del Capitolio

Detenido un hombre armado a las puertas del Capitolio en Estados Unidos, donde Donald Trump dará la semana que viene el discurso sobre el Estado de la Nación. Vestía un traje militar táctico, llevaba hasta una máscara de gas. Ha sido arrestado por la policía.