Los estudiantes apuran sus horas en las bibliotecas con vista a los exámenes

Con la cuentra atrás para los examenes comienzan tambien las maratonianas jornadas en las bibliotecas. "Estamos en 4º de la ESO y ya hemos venido a estudiar los exámenes finales que empezamos la semana que viene", reconocen unas estudiantes.

Es hora de aplicarse y poner en práctica las mejores técnicas de estudio. Algunos lo tienen muy claro: "Pues me lo leo, lo intento memorizar y luego me lo explico a mí misma para ver si me lo he aprendido". Otros sin embargo se centran en el tipo de examen que les van a poner: "Estudiamos Teleco y estamos haciendo preguntas tipo test". La mayoría de las salas de estudio han ampliado sus horarios hasta la madrugada, también las bibliotecas de la Universidad. "A ratitos de sol, hay que ir alternando dentro y fuera porque sino los libros te comen".

Algunos aseguran que ahora tienen que aplicarse más: "antes era más estudiar sólo para los exámenes y ahora es como más esfuerzo día a día". Y para ejemplo de disciplina, la de los estudiantes extranjeros como Yemin, quien asegura que está estudiando "la gramática española de filología hispánica...pero no entiendo nada".

Y si el tiempo se les echa encima siempre les queda recurrir a las chuletas, aunque no se atrevan a reconocerlo. "No hombre, porque no sirven de nada, de cara al futuro no aprendes". "En vez de chuletas prefiero llevarme el móvil porque lo puedo preparar en casa." Ya sea en casa o aqui, todos esperan encontrar la concentración que necesitan para obtener el mejor resultado.