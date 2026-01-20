Este es el motivo por el que los trenes no llevan cinturones de seguridad, según los expertos

Todos los ojos están puestos en Adamuz. El accidente ferroviario del pasado domingo tiene a España conmocionada. En total, la cifra de fallecidos se ubica en 41 personas fallecidas y 39 siguen ingresadas, de las cuales 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Tras este suceso, ya hay dudas no solo con los motivos del accidente sino en lo que respecta a la seguridad ferroviaria en general. Una de las más recurrentes es por qué los trenes no disponen de cinturón de seguridad en sus coches. Esta fue una duda que respondió Renfe a un usuario en la red social 'X' (conocida anteriormente como Twitter). La empresa de transporte ferroviario afirmó en 2024: "Los trenes no llevan cinturón de seguridad porque la normativa internacional lo desaconseja. Puede ser más peligroso llevarlos que no llevarlos".

Sin cinturones en los trenes es mucho más seguro, según los estudios

Esto quiere decir que el hecho de los trenes lleven cinturones podría ser más grave. Un informe de la Rail Safety & Standards Board recogió una investigación sobre la posible instalación de dispositivos de sujeción. Sin embargo, "se observó un ligero empeoramiento general en las lesiones de los pasajeros que optaron por no usar dispositivos de sujeción, ya que impactaban en el asiento modificado" tal y como recoge Railways Archive.

Al considerar la instalación de un dispositivo de retención, se observó que se comprometía a la supervivencia de los pasajeros. A su vez, "los pasajeros que no llevaban dispositivos de retención en estas zonas fueron despedidos por esta intrusión estructural".

Asimismo, el análisis muestra que de los seis accidentes analizados, 11 personas se salvaron con los dispositivos de retención frente a 88 que afectados por la pérdida de espacio de supervivencia y, por tanto, haya riesgo de posible fallecimiento.

"El análisis sugiere que sujetar a los pasajeros en los asientos, si bien reduce la probabilidad de expulsión, puede tener otras consecuencias más graves y generar un número significativo de víctimas (o muertes) adicionales como resultado de la pérdida de espacio de supervivencia", dice el estudio.

Otra razón por la que no se plantea la instalación de cinturones es porque traería varios puntos negativos, entre ellos, la carga de los asientos retendría a los pasajeros y la trayectoria.

