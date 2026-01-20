Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Seguridad ferroviaria

Este es el motivo por el que los trenes no llevan cinturones de seguridad, según los expertos

Según expresó Renfe, los trenes no llevan cinturones porque "la normativa internacional lo desaconseja".

Este es el motivo por el que los trenes no llevan cintur&oacute;n de seguridad, seg&uacute;n los expertos

Este es el motivo por el que los trenes no llevan cinturón de seguridad, según los expertosFreepik

Publicidad

Beni López
Publicado:

Todos los ojos están puestos en Adamuz. El accidente ferroviario del pasado domingo tiene a España conmocionada. En total, la cifra de fallecidos se ubica en 41 personas fallecidas y 39 siguen ingresadas, de las cuales 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Tras este suceso, ya hay dudas no solo con los motivos del accidente sino en lo que respecta a la seguridad ferroviaria en general. Una de las más recurrentes es por qué los trenes no disponen de cinturón de seguridad en sus coches. Esta fue una duda que respondió Renfe a un usuario en la red social 'X' (conocida anteriormente como Twitter). La empresa de transporte ferroviario afirmó en 2024: "Los trenes no llevan cinturón de seguridad porque la normativa internacional lo desaconseja. Puede ser más peligroso llevarlos que no llevarlos".

Sin cinturones en los trenes es mucho más seguro, según los estudios

Esto quiere decir que el hecho de los trenes lleven cinturones podría ser más grave. Un informe de la Rail Safety & Standards Board recogió una investigación sobre la posible instalación de dispositivos de sujeción. Sin embargo, "se observó un ligero empeoramiento general en las lesiones de los pasajeros que optaron por no usar dispositivos de sujeción, ya que impactaban en el asiento modificado" tal y como recoge Railways Archive.

Al considerar la instalación de un dispositivo de retención, se observó que se comprometía a la supervivencia de los pasajeros. A su vez, "los pasajeros que no llevaban dispositivos de retención en estas zonas fueron despedidos por esta intrusión estructural".

Asimismo, el análisis muestra que de los seis accidentes analizados, 11 personas se salvaron con los dispositivos de retención frente a 88 que afectados por la pérdida de espacio de supervivencia y, por tanto, haya riesgo de posible fallecimiento.

"El análisis sugiere que sujetar a los pasajeros en los asientos, si bien reduce la probabilidad de expulsión, puede tener otras consecuencias más graves y generar un número significativo de víctimas (o muertes) adicionales como resultado de la pérdida de espacio de supervivencia", dice el estudio.

Otra razón por la que no se plantea la instalación de cinturones es porque traería varios puntos negativos, entre ellos, la carga de los asientos retendría a los pasajeros y la trayectoria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Guardia Civil inmoviliza el vagón 6 que fue el primero descarriló del tren Iryo en Adamuz

El vagón 6 del accidente de Adamuz

Publicidad

Sociedad

Imagen de la zona del accidente ferroviario en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Recuperan los tres cuerpos atrapados en uno de los vagones del Alvia

Julio, adolescente de 16 años que ayudó colaboró en el accidente de Adamuz

Julio, el héroe de 16 años que corrió para salvar vidas tras el accidente en Adamuz: "Eran imágenes desgarradoras"

El vagón 6 del accidente de Adamuz

La Guardia Civil inmoviliza el vagón 6 que fue el primero descarriló del tren Iryo en Adamuz

Fidel, uno de los afectados por el accidente de trenes en Adamuz
Accidente de tren

Fidel, tras perder a su madre en el accidente de tren en Adamuz: "Nos enfadamos sin necesidad con familiares y la vida en cualquier momento se va"

Este es el motivo por el que los trenes no llevan cinturón de seguridad, según los expertos
Seguridad ferroviaria

Este es el motivo por el que los trenes no llevan cinturones de seguridad, según los expertos

Cruces pintadas en los vagones del Iryo accidentado en Adamuz, Córdoba
Accidente Adamuz

¿Qué significan las cruces pintadas en los vagones siniestrados en el choque de trenes de Adamuz?

Los agentes hacen marcas para asegurarse de que esos vagones ya han sido evacuados sacando a los heridos y posibles fallecidos que hubiera en su interior y por tanto, las tareas han finalizado en aquellos convoyes que tienen cruces.

Boro, el perro desaparecido
Accidente tren Adamuz

Pacma pide permiso para acceder a la zona del accidente de tren en Adamuz e intentar rescatar a Boro, el perro de una pasajera del Iryo

Pacma pide permiso para poder activar un equipo especializado para localizar e intentar capturar de forma segura Boro, el perro de Ana.

Tiburón Duende en Canarias

El aterrador tiburón duende aparece por primera vez vivo en aguas de Canarias

Cabecera del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba)

Qué es la CIAF, la comisión que investiga el accidente en Adamuz y cómo funciona

Familia Huelva

Las víctimas del accidente de tren en Adamuz: cuatro miembros de una familia, un matrimonio de periodistas,...

Publicidad